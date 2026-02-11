Capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja y herir a su hijastra en Omoa

Omoa, Cortés.- Un hombre de 43 años fue detenido en la aldea Milla 4, en el municipio de Omoa, tras ser señalado como el principal sospechoso del asesinato de su compañera de hogar y de herir a la hija de esta, una menor de edad. El hecho violento ocurrió la noche del 19 de enero de 2026. De acuerdo con las investigaciones, la víctima, identificada como Dunia Yamileth Flores Hernández , se encontraba en su vivienda junto a su hija cuando el ahora detenido llegó acompañada de otra persona y, presuntamente bajo los efectos del alcohol, inició una discusión motivada por celos.

En medio del altercado, el individuo habría sacado un arma de fuego y disparado en reiteradas ocasiones contra su pareja, causándole la muerte. La menor intentó intervenir para defender a su madre, pero también resultó herida por disparos. Posteriormente, el agresor habría utilizado un arma blanca para atacarla antes de huir del lugar con rumbo desconocido. Tras el crimen, se desarrollaron diligencias investigativas que permitieron recopilar pruebas técnicas y testimoniales que vinculan al sospechoso con los hechos. Un juzgado de Letras de Siguatepeque emitió orden de captura el pasado 10 de febrero. Luego de varios días de búsqueda, el hombre fue localizado y arrestado en la misma comunidad donde ocurrió el ataque. Ahora deberá responder ante los tribunales por los delitos de feminidio y homicidio en su grado de tentativa en perjuicio de la menor.