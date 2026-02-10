Fiscal juramenta a jefe de la DLCN sin aval del CNDS

Tegucigalpa, Honduras.- El nombramiento de Jaime Quintanilla como director de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) contraviene lo establecido en la Ley del Ministerio Público debido a que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) no se ha reunido ni ha electo la nómina de tres candidatos que la normativa exige como paso previo a la designación.

El artículo 49 de la Ley del Ministerio Público establece de forma expresa que el director de la DLCN debe ser nombrado por el Fiscal General de la República a partir de una nómina de tres candidatos propuestos por el Consejo.