Fiscal juramenta a jefe de la DLCN sin aval del CNDS

El Fiscal Johel Zelaya juramentó a Jaime Quintanilla en la DLCN, omitiendo la nómina del Consejo Nacional de Defensa que exige la ley para el cargo

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 21:44
Tegucigalpa, Honduras.- El nombramiento de Jaime Quintanilla como director de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) contraviene lo establecido en la Ley del Ministerio Público debido a que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) no se ha reunido ni ha electo la nómina de tres candidatos que la normativa exige como paso previo a la designación.

El artículo 49 de la Ley del Ministerio Público establece de forma expresa que el director de la DLCN debe ser nombrado por el Fiscal General de la República a partir de una nómina de tres candidatos propuestos por el Consejo.

Presidente Asfura juramenta nuevas autoridades en áreas clave del Estado

No obstante, en este caso, Johel Zelaya juramentó directamente a Quintanilla, sin que el Consejo se haya conformado tras la asunción del presidente Nasry Asfura.

Zelaya le pidió al director de la DLCN actuar incluso contra personas cercanas a su entorno personal: “Si el día de mañana usted considera que un investigado tiene algún vínculo por consanguinidad o afinidad con mi persona, actúe, no me lo informe. No podemos permitir que el crimen organizado nos gane la batalla, vamos a luchar de frente, así como luchamos contra la corrupción”.

Quintanilla, detective de carrera con 25 años de experiencia en la DLCN, afirmó que es la primera vez que un investigador de la institución asume la dirección y se comprometió a fortalecer el combate contra el narcotráfico.

Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

