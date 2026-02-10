Fiscal juramenta a jefe de la DLCN sin aval del CNDS

Tegucigalpa, Honduras.- El nombramiento de Jaime Quintanilla como director de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) contraviene lo establecido en la Ley del Ministerio Público debido a que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) no se ha reunido ni ha electo la nómina de tres candidatos que la normativa exige como paso previo a la designación.
El artículo 49 de la Ley del Ministerio Público establece de forma expresa que el director de la DLCN debe ser nombrado por el Fiscal General de la República a partir de una nómina de tres candidatos propuestos por el Consejo.
No obstante, en este caso, Johel Zelaya juramentó directamente a Quintanilla, sin que el Consejo se haya conformado tras la asunción del presidente Nasry Asfura.
Zelaya le pidió al director de la DLCN actuar incluso contra personas cercanas a su entorno personal: “Si el día de mañana usted considera que un investigado tiene algún vínculo por consanguinidad o afinidad con mi persona, actúe, no me lo informe. No podemos permitir que el crimen organizado nos gane la batalla, vamos a luchar de frente, así como luchamos contra la corrupción”.
Quintanilla, detective de carrera con 25 años de experiencia en la DLCN, afirmó que es la primera vez que un investigador de la institución asume la dirección y se comprometió a fortalecer el combate contra el narcotráfico.