Presidente Asfura juramenta nuevas autoridades en áreas clave del Estado

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno del presidente Nasry Asfura continúa con el proceso de conformación y fortalecimiento de su gabinete, juramentando autoridades y funcionarios de distintas dependencias del Estado, entre ellas agricultura, energía, ambiente, finanzas y áreas sociales. Los actos oficiales se realizaron en Casa Presidencial, donde los nuevos funcionarios asumieron formalmente sus cargos tras la toma de promesa de ley, como parte de la consolidación de la gestión pública de la nueva administración.

Fortalecimiento del sector agroalimentario

Uno de los primeros sectores en ser reforzados fue el agroalimentario, con la juramentación de Moisés Abraham Molina como Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), quien será responsable de dirigir las políticas de producción, seguridad alimentaria y desarrollo rural. El gobierno destaca que “el sector agroalimentario fue uno de los primeros en ser fortalecido con la juramentación de Moisés Abraham Molina, como Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG)”. Cabe mencionar que Molina fue el representante del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y fue subsecretario de la SAG en 2014. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Asimismo, asumieron funciones José Virgilio García, como Director de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, y José Francisco Ordóñez, como Subsecretario de Estado de Café, cargos considerados estratégicos para la innovación agrícola y el fortalecimiento del sector cafetalero.

Energía, ambiente y recursos naturales

En el área energética, fue juramentado Eduardo Oviedo como Secretario de Estado en el Despacho de Energía y encargado interino de la Gerencia General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), una posición clave para la recuperación y sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. De igual forma, Juan Carlos Ramos Ramírez asumió como Director Ejecutivo del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), entidad responsable de la gestión ambiental y la protección de los recursos naturales del país.

Finanzas, Presidencia y áreas sociales