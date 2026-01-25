¿Quiénes son los diputados del Congreso Nacional del período 2026-2030?

El Congreso Nacional está conformado por cinco bancadas políticas: el Partido Nacional, con 49 parlamentarios; el Partido Liberal, con 41; Libertad y Refundación, con 35; el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, con dos; y la Democracia Cristiana, con uno.

Tegucigalpa, Honduras.- Los 128 diputados electos para el período 2026-2030 instalaron este domingo la primera legislatura del Congreso Nacional correspondiente a ese cuatrienio.

Si bien el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria de las elecciones el 30 de noviembre de 2025, la semana pasada aprobó una resolución que trajo consigo ajustes con la conformación del parlamento.

El órgano electoral aceptó la inscripción de Jorge Cálix, del Partido Liberal, como sustituto de Samuel García, quien ganó una diputación por el departamento de Olancho. García renunció a su diputación propietaria y pasó a ser el suplente de Cálix, quien ahora con las credenciales del CNE oficialmente es el congresista propietario por Olancho.

EL HERALDO Plus detalla quiénes son los diputados que estarán en la cámara legislativa por los próximos cuatro años.