¿Quiénes son los diputados del Congreso Nacional del período 2026-2030?

Si bien el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria de las elecciones el 30 de noviembre de 2025, la semana pasada <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-cne-oficializa-inscripcion-jorge-calix-diputado-olancho-HL28986023" target="_blank">aprobó una resolución</a> que trajo consigo ajustes con la conformación del parlamento.El órgano electoral aceptó la inscripción de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/no-soy-luis-redondo-no-me-voy-imponer-fuerza-patadas-jorge-calix-toma-posesion-nasry-asfura-NL29000850" target="_blank">Jorge Cálix</a>, del Partido Liberal, como sustituto de Samuel García, quien ganó una diputación por el departamento de Olancho. García renunció a su diputación propietaria y pasó a ser el suplente de Cálix, quien ahora con las credenciales del CNE oficialmente es el congresista propietario por Olancho.EL HERALDO Plus detalla quiénes son los diputados que estarán en la cámara legislativa por los próximos cuatro años.