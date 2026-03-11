Congreso Nacional blindará transferencias municipales ante embargos judiciales abusivos

​Tegucigalpa, Honduras.- ​La asfixia financiera que enfrentan decenas de municipalidades en Honduras debido a demandas legales y embargos totales tiene los días contados. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó este miércoles una iniciativa de reforma por adición a la Ley de Municipalidades, diseñada para proteger los recursos que el Estado transfiere a los gobiernos locales. La propuesta busca poner fin a la práctica de algunos juzgados que ordenan la retención del 100% de las transferencias, dejando a los municipios sin capacidad para pagar planillas o ejecutar proyectos. ​Pese a que el Presupuesto General de la República ya incluía disposiciones para limitar estos embargos, la realidad en los tribunales ha sido distinta.

Según denunció Zambrano, existen casos críticos donde alcaldes de todos los partidos políticos han visto sus cuentas bloqueadas en su totalidad por periodos de hasta dos años consecutivos. Esta situación no solo afecta la gestión administrativa del edil, sino que castiga directamente a los ciudadanos que dependen de los servicios básicos financiados con esos fondos. ​"Presentamos esta reforma para que quede ya en la Ley de Municipalidades que solo se puede embargar hasta el 30% de la transferencia; el alcalde no rehúye a su obligación de pagar, pero los pagos deben ser programados para no afectar al pueblo", explicó el presidente del Congreso Nacional. ​La reforma establece, además, la obligación estricta para los jueces de solicitar información detallada a las alcaldías sobre sus embargos previos y porcentajes de pago antes de emitir nuevas órdenes. Zambrano fue enfático al advertir que los funcionarios judiciales que ignoren esta disposición incurrirán en responsabilidad legal, señalando que en muchos de estos juicios se juegan intereses particulares que terminan atropellando la institucionalidad municipal.