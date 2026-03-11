Congreso Nacional aprueba préstamos para mejorar escuelas rurales y reconstruir la CA-13

Tegucigalpa, Honduras.- ​El pleno del Congreso Nacional consolidó este miércoles un paquete de inversión social y de infraestructura al aprobar, de forma unánime, dos contratos de préstamo que suman aproximadamente 135 millones de dólares. Los fondos, provenientes de organismos multilaterales y de la cooperación europea, están dirigidos a dos de los sectores más críticos para el desarrollo del país: la modernización de los centros educativos en zonas postergadas y la recuperación de la red vial primaria en la zona norte de Honduras. ​El primer decreto ratificado corresponde a un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 55 millones de dólares. Este financiamiento está destinado para la ejecución del programa "Hacia una Educación más Inclusiva: Transformando la Escuela Rural", una iniciativa que busca reducir la brecha de infraestructura y calidad pedagógica en los sectores donde la precariedad escolar ha sido una constante histórica.

​La inversión en el sector educativo no solo contempla la reconstrucción física de aulas, sino también la dotación de recursos que permitan una enseñanza integral en el campo. La aprobación unánime de las bancadas refleja un consenso sobre la urgencia de dotar al Ejecutivo de herramientas financieras para que el sistema público pueda ofrecer condiciones dignas a miles de niños que actualmente reciben clases en instalaciones deterioradas. ​"Aprobamos en todas y cada una de sus partes este contrato con el BID; los recursos están destinados a transformar la escuela rural, asegurando que el proceso educativo llegue de forma inclusiva a cada rincón del país", cita el dictamen oficial del Legislativo. ​Por otro lado, el Congreso Nacional dio luz verde a un préstamo de 79.8 millones de dólares suscrito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) del Reino de España. Estos recursos se destinarán al "Proyecto de Gestión Resiliente del Corredor CA-13", específicamente para el tramo que conecta la ciudad de La Ceiba con Puerto Castilla, una vía vital para el comercio, el turismo y la exportación de productos agrícolas que actualmente se encuentra en avanzado estado de deterioro.