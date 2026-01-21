"Yo no soy Luis Redondo... no me voy a imponer por la fuerza de las patadas": Jorge Cálix

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>A pocas horas de que se elija la <b>Junta Directiva provisional </b>para el periodo 2026-2030 el diputado<b> Jorge Cálix </b>fue electo como representante del <b>Partido Liberal </b>a través de una votación interna, y figura entre los favoritos para aspirar a la presidencia del <b>Congreso Nacional</b>.En total, se necesitan 65 votos para ganar y el Partido Liberal cuenta actualmente con un bloque sólido de 41. No obstante, en la primera votación, Cálix obtuvo 24 de los 41 votos, a diferencia de sus contendientes, que alcanzaron 12 y 13 votos."Hay que decirlo, no es fácil, tenemos 41 votos, nos hacen falta 24, pero tenemos un mandato que tenemos que cumplir, irlos a buscar", manifestó Jorge Cálix.