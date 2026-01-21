"Yo no soy Luis Redondo... no me voy a imponer por la fuerza de las patadas": Jorge Cálix

"Hay que decirlo, no es fácil, tenemos 41 votos, nos hacen falta 24, pero tenemos un mandato que tenemos que cumplir, irlos a buscar", manifestó Jorge Cálix.

En total, se necesitan 65 votos para ganar y el Partido Liberal cuenta actualmente con un bloque sólido de 41. No obstante, en la primera votación, Cálix obtuvo 24 de los 41 votos, a diferencia de sus contendientes, que alcanzaron 12 y 13 votos.

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de que se elija la Junta Directiva provisional para el periodo 2026-2030 el diputado Jorge Cálix fue electo como representante del Partido Liberal a través de una votación interna, y figura entre los favoritos para aspirar a la presidencia del Congreso Nacional .

Por otra parte, dejó en claro que quiere marcar una línea entre su estrategia actual y las experiencias pasadas en el Legislativo, lanzándole un dardo a Luis Redondo. "Aquí lo importante es que la gente sepa que nosotros, yo no soy Luis Redondo, yo con 44 votos no me voy a ir a imponer a una junta directiva por la fuerza de las patadas", argumentó.

Según Cálix, su meta es alcanzar el poder legislativo "buscando acuerdos con las fuerzas democráticas", alejándose de cualquier intento de imposición física o arbitraria que manche la imagen del partido.

Al ser consultado sobre si buscará el respaldo de las bancadas de Libre y Partido Nacional dijo: "Vamos a tratar de construir acuerdos con las fuerzas políticas democráticas, hay diputados libres que son buenos, que son demócratas y que vale la pena rescatar, hay otros que piensan que Honduras necesita".

Sin embargo, dejó en claro que no tiene nada en común con los sectores que alaben regímenes como el de Venezuela.

"Trataremos de construir consensos pero con las fuerzas democráticas del país, porque mis aspiraciones no pueden estar por encima de los intereses de la nación y el país, hay que decirlo fuerte y claro, 8 de cada 10 hondureños votaron en contra, en contra de ese estilo de hacer política, en contra de esa forma de gobernar, y no voy a ser yo el que va a ir en contra de la voluntad de la gente", concluyó.