Fuerte blindaje en el CN previo a elección de Junta Directiva provisional del Legislativo

Tegucigalpa, Honduras.- Los bajos del Legislativo amanecieron bajo un estricto blindaje militar y policial este miércoles 21 de enero, previo a la elección de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional. El comisionado general, Miguel Martínez Madrid, manifestó que el resguardo de seguridad busca mantener el orden durante esta jornada clave. "Queremos garantizar a la población hondureña, sobre todo a los capitalinos, que nosotros estaremos para garantizar la seguridad", afirmó recalcando que el objetivo es prevenir cualquier incidente durante el proceso legislativo.

Restricciones y acceso peatonal

A pesar de que varios puntos estratégicos estarán bloqueados, Martínez Madrid aclaró que los ciudadanos que se trasladan por las cercanías del Congreso, a pie, pueden transitar libremente. "Si bien no hay acceso vehicular, pueden pasar a pie; no significa que tienen que ir a dar la vuelta, por otra parte, de la ciudad capital", agregó el funcionario policial. No obstante, las autoridades manifestaron que la libertad de movimiento tiene reglas estrictas. Se han instalado puntos de registro donde se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de arma. Asimismo, impera una "ley seca" en el perímetro: la venta e ingesta de alcohol está prohibida, y quienes se encuentren bajo sus efectos serán escoltados fuera del área.

Cierres viales

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que estos cierres se mantendrán vigentes hoy miércoles 21 y se repetirán el viernes 23 de enero. Los puntos críticos donde no habrá paso de vehículos son: Antigua funeraria La Auxiliadora y semáforo de Chinda Díaz. Semáforo del Parque Central (frente al SAR) e intersección Banco de Occidente. Esquina de la Secretaría de Finanzas y alrededores de la antigua Casa Presidencial. Puentes Mallol y La Isla, incluyendo el acceso peatonal contiguo a la ENEE. Salida del edificio Midence Soto, frente al Parque La Merced. En ese sentido, las autoridades recomiendan a los conductores buscar rutas alternas y a los peatones portar su documentación.

Brigada de atención y logística