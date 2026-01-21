  1. Inicio
Fuerte blindaje en el CN previo a elección de Junta Directiva provisional del Legislativo

Un fuerte contingente militar blinda el Congreso Nacional este 21 de enero. Autoridades aseguran el libre paso peatonal pese al cierre de varias días

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 06:28
Sin alcohol ni armas deberá transitar la población por el riguroso anillo de seguridad en el centro capitalino por la elección de la junta provisional del Legislativo.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los bajos del Legislativo amanecieron bajo un estricto blindaje militar y policial este miércoles 21 de enero, previo a la elección de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional.

El comisionado general, Miguel Martínez Madrid, manifestó que el resguardo de seguridad busca mantener el orden durante esta jornada clave.

"Queremos garantizar a la población hondureña, sobre todo a los capitalinos, que nosotros estaremos para garantizar la seguridad", afirmó recalcando que el objetivo es prevenir cualquier incidente durante el proceso legislativo.

De un presagio en un desayuno a buscar la presidencia del Congreso

Restricciones y acceso peatonal

A pesar de que varios puntos estratégicos estarán bloqueados, Martínez Madrid aclaró que los ciudadanos que se trasladan por las cercanías del Congreso, a pie, pueden transitar libremente.

"Si bien no hay acceso vehicular, pueden pasar a pie; no significa que tienen que ir a dar la vuelta, por otra parte, de la ciudad capital", agregó el funcionario policial.

No obstante, las autoridades manifestaron que la libertad de movimiento tiene reglas estrictas. Se han instalado puntos de registro donde se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de arma. Asimismo, impera una "ley seca" en el perímetro: la venta e ingesta de alcohol está prohibida, y quienes se encuentren bajo sus efectos serán escoltados fuera del área.

Cierres viales

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que estos cierres se mantendrán vigentes hoy miércoles 21 y se repetirán el viernes 23 de enero. Los puntos críticos donde no habrá paso de vehículos son:

Antigua funeraria La Auxiliadora y semáforo de Chinda Díaz.

Semáforo del Parque Central (frente al SAR) e intersección Banco de Occidente.

Esquina de la Secretaría de Finanzas y alrededores de la antigua Casa Presidencial.

Puentes Mallol y La Isla, incluyendo el acceso peatonal contiguo a la ENEE.

Salida del edificio Midence Soto, frente al Parque La Merced.

En ese sentido, las autoridades recomiendan a los conductores buscar rutas alternas y a los peatones portar su documentación.

Brigada de atención y logística

Martínez Madrid informó que además del resguardo policial y militar, también habrá un "evento de apoyo solidario brindando atención médica en el parque La Merced", un espacio para asistir a quienes lo requieran.

