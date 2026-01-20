Tomás Zambrano, de un presagio en un desayuno a buscar la presidencia del Congreso

<b>Tegucigalpa, Honduras.—</b>Una mañana del 2000 —cuando el nuevo siglo apenas comenzaba— se anticipó parte de su camino.El café humeaba, los cubiertos chocaban suavemente y los testimonios de fe fluían como en cualquier reunión religiosa.Entonces ocurrió.Tomás Zambrano, con apenas 18 años, entró al restaurante donde su madre se encontraba congregada junto a amigos y hermanos de fe. No habló. No pidió la palabra. Pero fue señalado.Una mujer lo vio y lo llamó por su destino.—Yo te veo vestido elegante, te veo de traje y te veo sentado en silla de reyes.Doña Maura Luz Molina Galo, su madre, recuerda ese momento con una precisión intacta, a pesar de que han pasado 25 años. “No fue una palabra cualquiera —dice—. Era algo que se estaba sembrando”.Y aquella frase, repetida como promesa dentro de su familia, parece encontrar sentido ahora que Zambrano aspira a convertirse en el próximo presidente del Congreso Nacional para el período 2026-2030.