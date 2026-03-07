Tomás Zambrano destaca alianza continental en cumbre de Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó este sábado que la reciente Cumbre Escudo de las Américas representa un paso importante para fortalecer una alianza continental contra la criminalidad, el narcotráfico, la extorsión y otros delitos que afectan a la región.

El encuentro, promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió a cerca de once mandatarios latinoamericanos con el objetivo de coordinar acciones conjuntas en materia de seguridad. Según Zambrano, de esta cumbre podrían surgir iniciativas que deberán impulsarse y aprobarse desde el Legislativo hondureño para reforzar la lucha contra el crimen organizado, especialmente frente al flagelo de la extorsión que continúa afectando gravemente a la población.

El titular del Congreso señaló que el nuevo gobierno del presidente Nasry Asfura deberá trabajar de la mano con el Poder Legislativo para fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia, entre ellas la Fuerza Nacional Antiextorsión, la Policía Nacional y otros organismos de investigación e inteligencia. “El pueblo hondureño está solicitando que se pongan cartas en el asunto en el tema de seguridad”, manifestó.