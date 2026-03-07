Tomás Zambrano destaca alianza continental en cumbre de Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó este sábado que la reciente Cumbre Escudo de las Américas representa un paso importante para fortalecer una alianza continental contra la criminalidad, el narcotráfico, la extorsión y otros delitos que afectan a la región.
El encuentro, promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió a cerca de once mandatarios latinoamericanos con el objetivo de coordinar acciones conjuntas en materia de seguridad. Según Zambrano, de esta cumbre podrían surgir iniciativas que deberán impulsarse y aprobarse desde el Legislativo hondureño para reforzar la lucha contra el crimen organizado, especialmente frente al flagelo de la extorsión que continúa afectando gravemente a la población.
El titular del Congreso señaló que el nuevo gobierno del presidente Nasry Asfura deberá trabajar de la mano con el Poder Legislativo para fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia, entre ellas la Fuerza Nacional Antiextorsión, la Policía Nacional y otros organismos de investigación e inteligencia. “El pueblo hondureño está solicitando que se pongan cartas en el asunto en el tema de seguridad”, manifestó.
Zambrano también indicó que uno de los planteamientos realizados por el mandatario hondureño en el marco del encuentro fue la eliminación de aranceles que, según explicó, afectan al sector industrial y agroindustrial del país, especialmente en el departamento de Cortés.
El diputado titular del Legislativo sostuvo que reducir estas cargas permitiría mejorar la competitividad frente a países vecinos como El Salvador y Guatemala, además de abrir nuevas oportunidades para atraer inversión extranjera.
Sobre la política exterior, el congresista reiteró que su postura ha sido históricamente más cercana a Taiwán que a China. Aseguró que el cambio de relaciones diplomáticas impulsado en el pasado afectó a sectores productivos como el camaronero en el sur del país, particularmente en Choluteca y Valle, donde, según dijo, se habrían perdido más de 15,000 empleos directos. No obstante, reconoció que la decisión final sobre la relación diplomática corresponde al Poder Ejecutivo.
Finalmente, Zambrano subrayó que otro de los temas centrales discutidos en la cumbre fue el combate al narcotráfico.
En ese contexto, recordó que autoridades estadounidenses han señalado que durante administraciones anteriores habrían existido facilidades para el ingreso de narcoavionetas al país, por lo que insistió en que esos hechos deben investigarse para determinar responsabilidades.