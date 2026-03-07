María Antonieta Mejía asegura que cumbre fortalecerá alianzas contra el narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial, María Antonieta Mejía, reaccionó a la participación del presidente Nasry Asfura en la cumbre "Escudo de las Américas", impulsada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y orientada a fortalecer la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado. La funcionaria explicó que el encuentro busca articular esfuerzos entre los países del continente para enfrentar de manera conjunta una problemática que afecta a toda la región, especialmente en materia de seguridad, migración y desarrollo económico. La cumbre promovida por el gobierno estadounidense plantea la creación de una estrategia hemisférica para combatir estructuras criminales transnacionales, fortalecer la cooperación en defensa y mejorar la coordinación entre los gobiernos de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica.

“El presidente recibió la cordial invitación del presidente Donald Trump para construir el Escudo de las Américas, que se centra en su eje fundamental de combate ante el narcotráfico y el crimen organizado”, manifestó Mejía. La designada subrayó que el enfoque de la iniciativa reconoce que el narcotráfico no puede tratarse únicamente como un problema interno de cada país, sino como una amenaza regional que requiere una respuesta coordinada entre las naciones. “Creo que por primera vez en la historia un presidente mira con buenos ojos que este flagelo debe verse no como un delito nacional, sino más bien como un delito que traspasa fronteras y debe combatirse de esa misma naturaleza con la articulación de todos los países de la región que también sufren de este flagelo”, expresó. El inicio de este proceso de coordinación regional representa una oportunidad para fortalecer alianzas estratégicas entre los países del continente en materia de seguridad y defensa. “Así que yo creo que ha iniciado con pie derecho esta articulación con todos los países que hemos de tener ese reto y ese desafío por combatirlo y creo que vamos por buen camino alineando esos ejes fundamentales para su lucha”, sostuvo. La funcionaria enfatizó que el narcotráfico ha sido uno de los principales desafíos para los países de la región y que su combate requiere cooperación internacional, intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades institucionales. “Ha sido como el talón de Aquiles de las naciones, el narcotráfico, y esto no se puede ver de carácter aislado; debe combatirse con sinergia de equipo, con alianzas estratégicas y poniendo las fortalezas de cada país en cada una de sus regiones”, indicó. Esta estrategia regional podría permitir establecer mecanismos de cooperación en temas de defensa nacional y seguridad hemisférica para enfrentar de manera directa las redes criminales que operan en varios países. “Vamos a poder establecer esas buenas alianzas en temas de defensa nacional, de cobertura internacional para poder combatir”, señaló. La designada también consideró que la iniciativa representa un punto de partida importante para enfrentar un problema que, a su juicio, ha causado graves consecuencias sociales en América Latina. “Una estrategia fuerte que viene con todos los poderes, como lo decimos en nuestra jerga, que todos los países alineados, tanto Centroamérica como América del Sur y ahora América del Norte, vamos a combatir de frente este flagelo que tanta pobreza y tanta miseria ha traído, pero sobre todo tanto luto y dolor a las familias hondureñas”, afirmó.

Expectativas

Sobre los posibles resultados de la participación de Honduras en esta cumbre hemisférica, Mejía aseguró que el gobierno espera avances en materia económica, cooperación internacional y oportunidades para los jóvenes. “Sabemos que el presidente no pierde su tiempo, nosotros sabemos que va a traer buenas nuevas para Honduras”, expresó. También mencionó que el mandatario podría anunciar acuerdos relacionados con programas educativos, becas y estrategias para impulsar la productividad del país. “Sé que también es con otros organismos que trae nuevas becas para los jóvenes y yo creo que seguimos avanzando en el tema de productividad y en cómo dinamizar la economía para generar más empleo”, indicó. Finalmente, la designada señaló que uno de los temas que también podría abordarse en la agenda internacional es la reducción de aranceles y el fortalecimiento de la inversión extranjera. “Aquí hay que buscar alianzas estratégicas, alianzas público-privadas. Dándole las condiciones al sector privado, también tiene la obligatoriedad de responderle al Estado para generar las condiciones en el tema de empleabilidad”, concluyó.

