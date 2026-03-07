Athletic Club vs Barcelona EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

Bilbao, España.- El Athletic Club, noveno en LaLiga EA Sports, y el Barcelona, líder con cuatro puntos sobre el Real Madrid, se enfrentarán este sábado (2:00 PM) en San Mamés con el objetivo de aliviar la frustración por no haber accedido a la final de la Copa del Rey con una victoria que les acerque a sus objetivos: los puestos europeos y el título, respectivamente.