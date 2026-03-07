Athletic Club vs Barcelona EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

Bilbao, España.- El Athletic Club, noveno en LaLiga EA Sports, y el Barcelona, líder con cuatro puntos sobre el Real Madrid, se enfrentarán este sábado (2:00 PM) en San Mamés con el objetivo de aliviar la frustración por no haber accedido a la final de la Copa del Rey con una victoria que les acerque a sus objetivos: los puestos europeos y el título, respectivamente.
El conjunto azulgrana llegará a la cita inmerso en un buen momento de juego y resultados, después de tres victorias consecutivas entre todas las competiciones con un balance de 10 goles a favor y uno en contra, pese a la decepción de rozar la remontada y caer eliminado frente al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.
Alineaciones
Hora y canal dónde ver partido
Hora: 2:00 PM
Canal: Sky Sports