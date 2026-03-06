Congreso plantea crear una comisión para solventar problema de placas vehiculares

Tegucigalpa, Honduras.- En mayo de 2026, el Estado de Honduras mediante el Instituto de la Propiedad (IP) cumplirá tres años de no entregar placas vehiculares que sirven para conocer los datos generales de la propiedad de un automotor en el país. Debido a ese incumplimiento estatal, el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, presentó una moción, que se sumó a las mociones de los parlamentarios Juan Lagos y Gerlen Bonilla, para nombrar una comisión de diputados para abordar en conjunto con el IP, los obstáculos pata dotar de las placas metálicas a la ciudadanía. Esta comisión de legisladores deberá de presentar, en un plazo de 30 días, un informe en el que se establezca las acciones, decisiones o recomendaciones que habría que tomar para aprobar un decreto para que más de un millón de vehículos de todo tipo puedan portar el respectivo registro vehicular metálico y no el de papel.

"Aquí no es de echar la culpa ya, es de solucionar el problema y si el Congreso Nacional, con el acompañamiento de todos, podemos solucionarle al pueblo hondureño el tema de las placas para sus carros y motocicletas, yo creería que tenemos que darle el respaldo al IP y a cualquier otra institución que interviene en este proceso", manifestó Tomás Zambrano.

Respaldo

Gerlen Bonilla, otra de las diputadas por el departamento de Yoro que apoyó la moción, expresó: "Es responsabilidad del Estado brindar esa placa metálica, esa identificación para cada vehículo de los ciudadanos. Siguen creciendo, porque siguen ingresando vehículos para poder hacer este trámite y el Estado pues no ha dado respuesta desde el 2023". Bonilla expuso que el pueblo hondureño ya está cansado de que lo estén multando a causa de un derecho que ya lo pagó, a razón de que en el pago de matrícula vehicular que se hace de anualmente, se paga una cuota por la extensión de las placas.