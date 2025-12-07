Dos años sin respuesta del IP a miles de vehículos sin placas metálicas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Es común ver circular en las calles y bulevares de Tegucigalpa y Comayagüela todo tipo de vehículos sin placa, como si se tratara de una moda de carros no identificados. Algunos llevan sus números escritos en un papel pegado con cinta transparente, que el sol va borrando y la lluvia deshaciendo. En cambio, años atrás ver un carro sin placa ponía a cualquiera en alerta y desataba sospechas, ya que no era normal encontrar vehículos sin una identificación metálica, por el riesgo que esto conlleva al ser desconocidos. Y es que desde mayo de 2023, Honduras carece de placas vehiculares metálicas, sin que hasta ahora exista una respuesta clara por parte de las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP). La única opción es un permiso que se renueva cada mes y que consiste en tramitar la identificación en línea o utilizar placas de papel. Para mediados de 2023, las autoridades del IP dieron a conocer la falta de material para emitir placas metálicas para carros particulares. La institución prometió una pronta reposición, asegurando que se trataba de una escasez temporal que sería corregida en cuestión de semanas, pero nunca ocurrió.

"Hay muchas interioridades y deficiencias. Recuerden que ellos anunciaron tres o cuatro veces que las placas venían; incluso, en dos ocasiones dijeron que ya había una empresa ganadora, pero en ninguna se llevó a cabo la emisión de placas", recordó Heriberto Hernández, presidente de la Asociación de Vendedores de Vehículos, Repuestos y Accesorios (Avvra). Ya van dos años y medio en que los vehículos en Honduras solo circulan con permisos provisionales, siendo esta la única identificación para los dueños de automotores. En 2024, las autoridades del IP reconocieron que no había proveedor para fabricar las placas y que las licitaciones estaban en proceso de revisión. Ese mismo año tampoco había placas para motocicletas. Hernández calificó la crisis de identificación vehicular como consecuencia de la falta de experiencia y "también del despilfarro de dinero que utilizaron para las campañas políticas", manifestó.

Según Hernández, al año se importa al país un promedio de 60 mil vehículos, siendo uno de los rubros que más empleo generan. “El promedio de vehículos usados que ingresan al país es de unos 60 mil carros”, indicó el entrevistado. Agregó que “estimamos que cerca de 300 mil vehículos que circulan en el país, entre usados y nuevos, desde mayo de 2023 no utilizan placas metálicas”, detalló el importador. Por su parte, el IP aseguró, al menos en cuatro ocasiones, que las placas llegarían en los próximos meses. Sin embargo, las placas de papel son las que se ven en cada carro que circula por las ciudades y pueblos de Honduras.

Para abril y mayo de este año, las autoridades indicaron que, si la licitación se adjudicaba de inmediato, las nuevas placas podrían estar llegando entre diciembre de 2025 y enero de 2026.