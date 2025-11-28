Por culpa del IP, los bancos paralizan pago de matrícula de vehículos en el país

Tegucigalpa, Honduras.- Centenares de usuarios se han quejado este viernes 28 de noviembre porque no han podido realizar el pago de la matrícula de vehículos que corresponde a este mes. Y la razón es porque el Instituto de la Propiedad (IP) no está trabajando. El pago se hace en el sistema financiero del país, pero los bancos al parecer no tienen acceso de conectividad con el IP, que es la entidad del Estado que gestiona la flota vehicular del país y al ocurrir esto, simplemente no se puede efectuar operación.

Muchas personas han acudido hoy para pagar la matrícula que corresponde a la terminación de placa con números 8 y 9, pero lamentablemente en los bancos la respuesta escueta que se tiene es que "no hay sistema". Y muchos oficiales de los bancos están remitiendo a las personas a que el pago lo efectúen en la "banca en línea", pero esa orientación parece ser una forma de salir del cliente y no dar mayores explicaciones porque el sistema de "banca en línea" para pagar la matrícula tampoco está funcionando. Fuentes consultadas por EL HERALDO establecen que el problema aparentemente tiene su origen en el IP, pues al no estar habilitada la conectividad del sistema financiero con la base de datos del IP, el proceso de pago no se puede realizar.