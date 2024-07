Placas de papel por un año más, IP no tiene dinero para comprar

Lo que si tienen es un calendario, bien ordenadito por terminación de número de placa para que las personas vayan a pagar la matricula vehicular de sus carros y no tengan que pagar multas por los atrasos.

Ante el desastroso desenlace en la compra de placas no hay otra opción que comenzar nuevamente con un proceso de licitación, pero para eso deben tener aprobados fondos y por ahora no tienen nada.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Instituto de la Propiedad (IP) seguirá entregando placas vehiculares de papel a los hondureños por un año más al caerse -por no tener dinero para pagarles- el acuerdo que tenían con la empresa proveedora Consorcio Tonnjes C.A.R.D Latinoamérica.

Ambas situaciones son irregulares, pero resultan ser la única opción que tiene las personas para que sus vehículos estén identificados ya que las placas que deberían tener y por las que pagaron no están disponibles en el Instituto de la Propiedad que las cobra sin darlas.

Pero ¿Por qué no hay placas vehiculares disponibles en el IP? Lo primero es debido a una pésima planificación en las administraciones en complicidad con las actuales que descuidaron el suministro dilatando los procesos de licitaciones para la compra.

Lo describieron así “autorizar a la Secretaría Ejecutiva librar las solicitudes, oficios e informes necesarios a la Secretaría de Finanzas a fin que se le autorice el presupuesto completaría para dar cumplimiento al proceso de licitación” que eran 883 millones de lempiras que no tenían disponibles para cubrir las obligaciones

La falta de fondos y el desinterés en la compra de placas se evidenció en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2024 donde solamente volvieron a poner como fondos disponibles 100 millones de lempiras, los mismos que viene arrastrando desde el presupuesto que les dieron en 2022 y que no les ajusta para comprar lo que necesitan.

La empresa proveedora al no tener plena garantía en acuerdo con el IP decidieron desestimar la adjudicación y romper la negociación, por eso no llegó las placas que juraron estarían en diciembre del 2023.

Ese dinero llegaría a las arcas del IP posiblemente el próximo año, lo que sumado a lo que se tarda el proceso de licitación hasta llegar a la adjudicación, más el tiempo que debe tener la empresa que resulte ganadora en comenzar a realizar las entregas, mínimo será un año.

En el proceso de licitación anterior EL HERALDO aseguró que las placas no iban a llegar, las autoridades aseguraron que sí, al final no llegó ninguna placa, ahora anuncian que para diciembre tienen esperanzas de que lleguen, pero nuevamente el tiempo no cuadra.

Mientras esto ocurre, las personas puntualmente a partir de este mes y durante cinco meses tendrán que pagar su matrícula vehicular aunque anden con placas de papel o PVC y la misma suerte van a correr los que traigan o compren vehículos este año y mitad del otro.

Se desconoce el descalabro financiero o las intenciones que se cocinan para agudizar la falta de placas vehiculares y de motos en Honduras.