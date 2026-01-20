¿Qué calles estarán cerradas este miércoles 21 de enero en la capital por elección en el Congreso?

Serán 10 puntos los cerrados por la Policía Nacional , por lo que la población deberá buscar vías alternas para circular.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Seguridad i nformó que varias calles adyacentes al Congreso Nacional (CN) estarán cerradas este miércoles 21 y viernes 23 de enero por la elección de la junta directiva provisional y junta directiva en propiedad el viernes.

A partir de las 9:00 a.m. de este miércoles están convocados los nuevos 128 diputados para elegir a la junta directiva provisional, que según lo establece el artículo 16, elegirá a sus propios miembros: un presidente, un vicepresidente y un secretario.

Se propondrán dos nóminas, una encabezada por Tomás Zambrano del Partido Nacional y otra liderada por Jorge Cálix del Partido Liberal, designando al nuevo titular del CN con 65 votos.

Será el 23, tras la instalación de la junta directiva provisional, que los diputados elegirán a los miembros de la junta directiva en propiedad durante la última sesión preparatoria a la primera legislatura.

Ante estos eventos y la presencia de colectivos de Libertad y Refundación (Libre) es que las fuerzas del orden han programado tener más de mil efectivos entre militares y policías.