Jorge Cálix es electo por el Partido Liberal para buscar la presidencia del CN

Tegucigalpa, Honduras. El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, fue electo como el representante de ese instituto político para aspirar a la presidencia del Congreso Nacional, tras una votación interna realizada este martes -20 de enero-.

La decisión se adoptó durante una reunión del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), que inicialmente fue convocada para escoger entre Yuri Sabas y Marlon Lara como aspirantes a la titularidad del Poder Legislativo.

No obstante, un grupo de diputados liberales impulsó la postulación de Cálix como una tercera opción, la cual terminó concentrando el mayor respaldo dentro del proceso.

De acuerdo con fuentes partidarias, al menos 24 diputados liberales apoyaron la candidatura de Cálix, no solo para que encabece la nómina a la presidencia del Congreso Nacional, sino también para que asuma la jefatura de la bancada del Partido Liberal.

La elección de Cálix reconfigura el escenario interno del liberalismo, que ahora busca llegar con una postura definida a la elección de las nuevas autoridades del Congreso Nacional.

En la votación interna, Cálix obtuvo 24 votos, seguido de Yuri Sabas con 13 votos y Marlon Lara con cuatro votos.

Una vez oficializada su designación, la comisión nombrada por el CCEPL sostendrá negociaciones con el Partido Nacional en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), como parte del proceso para la conformación de la nueva directiva del Congreso Nacional.