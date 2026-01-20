¿Qué cambia entre la sesión preparatoria (21 de enero) y la instalación en propiedad (23 de enero)?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras se prepara para la instalación del nuevo Congreso Nacional, proceso que, según el calendario legal, comienza formalmente con las sesiones preparatorias del 21 de enero, tras la finalización del periodo legislativo anterior. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo , la Junta Directiva es el “órgano máximo de dirección ejecutiva del Congreso Nacional”, responsable de administrar el funcionamiento de su sede. La normativa establece dos tipos de Juntas Directivas que se conforman en fechas distintas y con funciones específicas: la Junta Directiva provisional, que se elige el 21 de enero, y la Junta Directiva en propiedad, que se define el 23 de enero. Ambas sesiones son determinantes, ya que marcan la instalación formal del nuevo pleno del Congreso Nacional y habilitan el inicio del período legislativo 2026-2030. A continuación, EH Verifica explica qué ocurre en cada una de estas sesiones clave: Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

21 de enero: la provisional

El 21 de enero se llevará a cabo la primera sesión preparatoria del Congreso Nacional, durante la cual se conformará la Junta Directiva provisional . Este procedimiento es esencial para organizar el proceso de instalación del nuevo periodo legislativo. La única función de esta Junta Directiva provisional, según lo establece el artículo 16, es elegir a sus propios miembros: un presidente, un vicepresidente y un secretario. La conformación de esta junta es un paso previo obligatorio para la instalación definitiva del Congreso. Sin su constitución, no es posible avanzar hacia la elección de la Junta Directiva en propiedad. Es importante destacar que la Junta Directiva provisional no tiene funciones legislativas: no aprueba decretos ni convoca sesiones ordinarias. Su papel se limita exclusivamente a presidir y ordenar el desarrollo de las sesiones preparatorias.

23 de enero: en propiedad