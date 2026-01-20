Casi L800 millones en subvenciones erogó el Congreso de Redondo sin registros públicos

Durante 2024, año en el que el Congreso registró el mayor gasto en subvenciones, la mayor parte de los fondos se orientó a la asistencia directa a personas. Este rubro superó ampliamente al resto de las categorías en la distribución del dinero público.En segundo lugar, se ubicaron las asignaciones a organizaciones no gubernamentales (ONG), seguidas por transferencias a instituciones descentralizadas.Más abajo en la lista de prioridades quedaron las unidades del Gobierno Central, mientras que los organismos internacionales recibieron los montos más bajos en este tipo de transferencias.