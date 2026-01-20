Casi L800 millones en subvenciones erogó el Congreso de Redondo sin registros públicos

Tegucigalpa, Honduras.- Entre 2022 y 2025, el Congreso Nacional, bajo la presidencia del diputado oficialista Luis Redondo, del partido Libertad y Refundación (Libre), erogó 791.3 millones de lempiras en subvenciones, de acuerdo con datos analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO a partir de los registros en el Portal Único de Transparencia. Este equipo desglosó el gasto mensual del período y determinó que 2024 fue el año con mayor desembolso, al reportar 366 millones de lempiras. Le siguen, en orden, los años 2023, 2025 y 2022, según el consolidado anual obtenido, como se refleja en el siguiente gráfico.

El destino de los fondos presenta una clara concentración. Del total erogado, 692.8 millones de lempiras, equivalente al 88%, se asignaron al rubro de ayuda a personas, una categoría utilizada comúnmente para canalizar fondos públicos a través de solicitudes de diputados, organizaciones y líderes comunitarios En segundo plano figuran las asignaciones a organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones descentralizadas. En menor medida, aparecen transferencias a alcaldías, unidades del Gobierno Central y organismos internacionales.

Durante 2024, año en el que el Congreso registró el mayor gasto en subvenciones, la mayor parte de los fondos se orientó a la asistencia directa a personas. Este rubro superó ampliamente al resto de las categorías en la distribución del dinero público. En segundo lugar, se ubicaron las asignaciones a organizaciones no gubernamentales (ONG), seguidas por transferencias a instituciones descentralizadas. Más abajo en la lista de prioridades quedaron las unidades del Gobierno Central, mientras que los organismos internacionales recibieron los montos más bajos en este tipo de transferencias.

Los desembolsos no se distribuyeron de forma uniforme a lo largo del año. Los registros mensuales evidencian que el gasto se disparó en ciertos meses específicos, principalmente hacia el cierre del ejercicio fiscal.

Entre los picos más altos figuran noviembre de 2024 y diciembre de 2023, lo que revela una ejecución concentrada en momentos puntuales, en lugar de mantener un ritmo constante mes a mes.

Opacidad en el cierre del Congreso

La alerta no está solo en cuánto se gastó, sino en que no hay un registro público que permita seguir la ruta de ese dinero. A través de los canales oficiales es prácticamente imposible determinar quién recibió las subvenciones, para qué tipo de ayuda se usaron y con qué respaldo documental se pagaron. La revisión del Portal Único de Transparencia del Congreso en apartados donde normalmente debería aparecer evidencia de ejecución no aportó trazabilidad. Se buscó en secciones como compras, contrataciones, licitaciones, pagos, presupuestos y liquidación presupuestaria. En ninguna de esas rutas aparecen expedientes que permitan vincular subvenciones con diputados, beneficiarios o proyectos. En el espacio donde se reportan estas partidas únicamente figuran montos mensuales y categorías generales. No hay listados de beneficiarios, no hay proyectos, no hay liquidaciones y tampoco hay comprobantes. El dato existe, pero el soporte verificable no está disponible. La única excepción que pudo corroborarse fue a partir de información pública externa. En marzo de 2025 el Congreso reportó 35.7 millones de lempiras en subvenciones y, dentro de ese total, 20 millones correspondieron a donaciones dirigidas a instituciones descentralizadas. Esos 20 millones fueron destinados a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), según el convenio suscrito con el Congreso en apoyo a la Selección Nacional.

La opacidad se vuelve más delicada por los antecedentes. El país ya vio cómo fondos similares se prestaron para el clientelismo y drenaje de recursos en gobiernos anteriores. Por eso, cuando la información no permite identificar beneficiarios ni liquidaciones, el esquema reproduce la misma vulnerabilidad que antes se atribuía al Fondo Departamental, que estaba establecido en el decreto 116-2019. Ese decreto fue derogado por el Congreso en agosto de 2023, una decisión que el oficialismo en papel celebró y presentó como una medida anticorrupción, pero en la práctica continuaron utilizando, llamados ahora subvenciones.

Opacidad igual a corrupción