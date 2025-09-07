Jari Dixon canalizó L5.8 millones en ONG creada por políticos en 2023

Tras esa campaña electoral fundaron la organización Hondupaz, cuyo objetivo, según diversas fuentes, habría sido mantener su presencia política y asegurar acceso a recursos estatales pese a no haber sido electos.La búsqueda de contacto con ellos fue compleja, ya que en los documentos proporcionados por el gobierno hay múltiples números de teléfono sin confirmación y escasa información oficial.Sin embargo, dos páginas de Facebook —“Una Honduras por la Paz” y “Hondupaz”— publican supuestas evidencias de los proyectos ejecutados, pero sin datos técnicos, presupuestarios ni georreferenciación que permitan verificarlos.<br />