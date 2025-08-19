Gobernación rechaza denuncia del CNA sobre presunta corrupción en fondos de ONG

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (Segob) reaccionó este martes a la denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que señala una supuesta red de corrupción en el manejo de fondos destinados a Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) entre los años 2022 y 2023.

La institución se desligó de los delitos señalados por el CNA, enfatizando que "Gobernación no es organismo ejecutor ni fiscalizador de recursos".

En el comunicado, Segob aseguró que desde 2023 se iniciaron auditorías internas para revisar las irregularidades heredadas de la administración anterior y que, como parte de esas medidas, fueron dadas de baja las ONG señaladas y separado de su cargo el personal involucrado, incluida la entonces gerente administrativa, Pinto Dubón.