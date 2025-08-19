Gobernación rechaza denuncia del CNA sobre presunta corrupción en fondos de ONG

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (Segob) reaccionó este martes a la denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que señala una supuesta red de corrupción en el manejo de fondos destinados a Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) entre los años 2022 y 2023.
La institución se desligó de los delitos señalados por el CNA, enfatizando que "Gobernación no es organismo ejecutor ni fiscalizador de recursos".
En el comunicado, Segob aseguró que desde 2023 se iniciaron auditorías internas para revisar las irregularidades heredadas de la administración anterior y que, como parte de esas medidas, fueron dadas de baja las ONG señaladas y separado de su cargo el personal involucrado, incluida la entonces gerente administrativa, Pinto Dubón.
En respuesta a los señalamientos del CNA, Gobernación aclaró que la exfuncionaria contaba con delegación de firma para trámites administrativos, algo que está respaldado por la Ley de Procedimiento Administrativo.
Además, la Secretaría afirmó que los expedientes de las ONG cuestionadas fueron remitidos desde febrero de 2024 al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ente encargado de realizar las auditorías correspondientes, y que los fondos asignados a esa dependencia han sido liquidados en los informes de rendición de cuentas.
Otro de los puntos refutados por Gobernación es que su titular, Tomás Vaquero, no delegó en diputados del Congreso Nacional la autorización de fondos para las ONG. La institución recordó que esa potestad corresponde al Legislativo, de acuerdo con los decretos 157-2022 y 62-2023, y no a la Secretaría de Estado.
Finalmente, la Segob rechazó lo denunciado por el CNA y acusó a su directora, Gabriela Castellanos, de presentar información “distorsionada y errónea” con fines políticos. La dependencia reiteró que no es organismo ejecutor ni fiscalizador de recursos, funciones que recaen en las instancias correspondientes.