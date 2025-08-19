IAIP capacita a funcionarios policiales en transparencia y acceso a la información pública

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones del Estado, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en coordinación con la Secretaría de Seguridad, impartió una jornada de capacitación dirigida a funcionarios policiales de la zona norte del país.
La actividad se desarrolló en el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre ambas entidades, con el propósito principal fortalecer las capacidades técnicas y legales de los miembros de la Policía Nacional en temas clave relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el uso adecuado de los portales de transparencia y el cumplimiento de las obligaciones de divulgación proactiva.
El taller abarcó importantes contenidos como principios de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, derechos ciudadanos de acceso a la información, uso y navegación de los portales de transparencia y responsabilidades de los entes obligados en materia de divulgación de la información.
Durante la jornada, los funcionarios que participaron en la capacitación de diversas unidades operativas de la Policía Nacional, mostraron un alto nivel de compromiso y disposición para implementar los conocimientos adquiridos en sus funciones diarias.
La jornada contó con la presencia del pleno de comisionados del IAIP, integrado por Hermes Omar Moncada, comisionado presidente del IAIP, Lucy Ondina Hernández, comisionada secretaria del IAIP y Miguel Ángel Berrios, comisionado del IAIP.
Mientras que en representación de la Policía Nacional, asistieron el comisionado de Policía Rolando Ponce Canales, Jefe Regional en el Valle de Sula.
Durante el acto de clausura, el comisionado presidente del IAIP, Hermes Omar Moncada, destacó que “este tipo de capacitaciones son fundamentales para consolidar una gestión pública más abierta, responsable y cercana a la ciudadanía”.
Por su parte, el comisionado Rolando Ponce Canales, reafirmó el compromiso de la institución policial con la transparencia, subrayando que “acciones como estas contribuyen significativamente al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad”.
La jornada de formación representa un esfuerzo conjunto entre el IAIP y la Secretaría de Seguridad por construir una Policía Nacional más transparente, moderna y responsable, promoviendo la rendición de cuentas y garantizando a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho al acceso a la información pública.