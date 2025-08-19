IAIP capacita a funcionarios policiales en transparencia y acceso a la información pública

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones del Estado, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en coordinación con la Secretaría de Seguridad, impartió una jornada de capacitación dirigida a funcionarios policiales de la zona norte del país.

La actividad se desarrolló en el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre ambas entidades, con el propósito principal fortalecer las capacidades técnicas y legales de los miembros de la Policía Nacional en temas clave relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el uso adecuado de los portales de transparencia y el cumplimiento de las obligaciones de divulgación proactiva.

El taller abarcó importantes contenidos como principios de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, derechos ciudadanos de acceso a la información, uso y navegación de los portales de transparencia y responsabilidades de los entes obligados en materia de divulgación de la información.