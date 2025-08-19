Gobernación adjudicó L 103 millones a ONG de familiares y amigos políticos, según CNA

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expuso este martes - 19 de agosto - un esquema de corrupción en el que refiere que la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) adjudicó 103 millones de lempiras a ONG y amigos de políticos.
El informe presentando por la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, y el jefe de la unidad de investigación, Luis Urbina, fue titulado como "El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo".
"En esta investigación se demuestra como los funcionarios se confabularon con particulares para convertir las necesidades del pueblo en un negocio personal y que se enriqueció los bolsillos de parientes y de amigos", manifestó Castellanos durante la presentación del informe.
En el documento detalla que 103 millones de lempiras se gastaron en proyectos de infraestructura menor, ayudas sociales y becas mediante un esquema que combinaba irregularidades y clientelismo.
Según el informe del CNA, Tomás Vaquero, titular de la SGJD, se excedió en la asignación de fondos.
También refiere que dentro de la SGJD, la exgerente administrativa, Jackeline Lizette Pinto, desempeñaba un papel clave, con vínculos familiares con varias de las ONG beneficiadas: su esposo figuraba como apoderado legal y su cuñada como miembro de la junta directiva.
Una vez asignados los fondos, las ONG realizaban contrataciones privadas dirigidas, asegurando que empresas y contratistas vinculados al esquema recibieran los proyectos, alternándose el acceso a los recursos públicos, según indica el documento.
En ese sentido, el CNA advierte que los hallazgos mencionados anteriormente requieren de investigación, rendición de cuentas y medidas que frenen estas prácticas de corrupción.