Gobernación adjudicó L 103 millones a ONG de familiares y amigos políticos, según CNA

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expuso este martes - 19 de agosto - un esquema de corrupción en el que refiere que la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) adjudicó 103 millones de lempiras a ONG y amigos de políticos.

El informe presentando por la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, y el jefe de la unidad de investigación, Luis Urbina, fue titulado como "El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo".

"En esta investigación se demuestra como los funcionarios se confabularon con particulares para convertir las necesidades del pueblo en un negocio personal y que se enriqueció los bolsillos de parientes y de amigos", manifestó Castellanos durante la presentación del informe.