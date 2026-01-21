Calles del centro histórico de Tegucigalpa están cerradas ¡No hay paso vehicular!

La Policía Nacional y Fuerzas Armadas de Honduras tiene bloqueadas varias calles que conectan al centro histórico de Tegucigalpa, específicamente en los alrededores del Congreso Nacional, debido a actividades relacionadas con el proceso legislativo que se desarrollarán los días 21 y 23 de enero de 2026.
Las medidas de seguridad responden a la elección de la Junta Directiva Provisional y posteriormente a la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional, eventos que concentrarán a funcionarios, diputados y personal administrativo en la zona céntrica de la capital.
De acuerdo con las instituciones de seguridad, los cierres se aplicarán en puntos estratégicos con el objetivo de garantizar el orden público, la seguridad de los asistentes y la libre ejecución de las actividades legislativas programadas.
Desde este miércoles 21 hasta el 23 estará cerrado con dispositivos de seguridad en los alrededores del Congreso Nacional.
El comisionado general José Miguel Martínez Madrid, portavoz de la Policía Nacional, informó que durante los últimos días se han sostenido reuniones con la participación del director estratégico, directores nacionales y directores de apoyo de seguridad.
Madrid indicó que estas reuniones han tenido como finalidad coordinar la diseminación del personal policial, la asignación de recursos humanos y la logística necesaria en las áreas cercanas al Congreso Nacional y en las principales calles del casco histórico.
El funcionario detalló que ya fue aprobada la orden de operaciones, la cual regula los servicios policiales y establece el protocolo a seguir ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el desarrollo de las actividades legislativas.
En ese sentido, la Policía Nacional comunicó a los capitalinos que transitan por el centro histórico que se implementarán cierres en varios accesos alrededor del Congreso Nacional.
Entre los puntos bloqueados se encuentran la antigua funeraria Auxiliadora, el semáforo de la esquina Chinda Díaz y el semáforo del Parque Central, zonas de alto flujo vehicular y peatonal.
También se restringirá el paso en el acceso por Larach y Cía. y el Banco de Occidente, así como en la esquina de la Tesorería General de la República, puntos cercanos a instituciones públicas.
El listado de calles cerradas incluye además la zona de la antigua Casa Presidencial, el puente Mallol desde el sector conocido como Palo de Hule y el puente La Isla.
Las autoridades aseguraron que las ambulancias y los vehículos del Cuerpo de Bomberos tendrán libre circulación, a fin de no afectar la atención de emergencias médicas o situaciones de riesgo.
A estos se suma el acceso al puente peatonal del Mercado La Isla y la salida del edificio Midence Soto, frente al parque La Merced, áreas que serán vigiladas de forma permanente por agentes policiales.
El comisionado Martínez Madrid indicó que el dispositivo de seguridad cuenta con plataformas de monitoreo, cada una equipada con ocho cámaras de videovigilancia, sumando un total de 16 cámaras policiales instaladas en puntos estratégicos del sector.
Las autoridades pidieron comprensión a la población hondureña y también pidieron a los ciudadanos que trabajan en el centro histórico andar bien identificados con el carné de las empresas donde laboran para que puedan ingresar.