Gobierno interviene consulados en el exterior para mejorar atención a migrantes

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno realiza un proceso de intervención y reestructuración en los consulados de Honduras en el exterior, especialmente en Estados Unidos, con el objetivo de mejorar la atención y agilizar los trámites que realizan miles de compatriotas. Las autoridades aseguran que la revisión responde a problemas administrativos heredados, deudas pendientes y una estructura institucional que ha dificultado brindar servicios eficientes a los hondureños que viven fuera del país. La canciller Mireya Agüero explicó que la revisión del sistema consular también responde a una dimensión humana, ya que los consulados representan el primer punto de contacto del Estado con los migrantes.

"Este es uno de los temas desde el punto de vista humano, porque no solamente es un asunto institucional o de falencias administrativas que desafortunadamente heredamos, sino que también hay historias humanas. Estamos hablando de estos héroes que viven en el exterior y que tienen necesidades, como obtener un pasaporte o facilitar un trámite", expresó la funcionaria. La titular de la Cancillería detalló que la institución enfrenta dificultades financieras y administrativas acumuladas durante la gestión anterior, lo que ha complicado realizar cambios inmediatos en la estructura del servicio consular. "Tenemos más de cuatro meses de no pago a proveedores y al Seguro Social, además de situaciones laborales pendientes. Encontramos una deuda importante y también sobrecontratación, lo que ha dificultado una reestructuración rápida", señaló. Se explicó que el proceso de reorganización debe ejecutarse de forma estratégica para evitar mayores costos legales o demandas laborales contra el Estado. "Una reestructuración rápida y desordenada es sumamente cara y hasta irresponsable. En Cancillería heredamos alrededor de 400 demandas laborales, lo que también representa un pasivo importante", indicó la canciller. En ese sentido, detalló que ya se realizó una primera auditoría en los consulados ubicados en Estados Unidos, mientras que en otras representaciones diplomáticas el proceso se desarrolla de manera virtual. "Ya se realizó una primera auditoría de los consulados en Estados Unidos y también hemos efectuado revisiones virtuales en los consulados de España y México. Los procesos están en curso y deben seguir todas las etapas correspondientes", explicó.

Acciones legales