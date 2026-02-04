Hondureños en Italia solicitan la destitución de embajador por "prepotente e intolerante"

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños que residen en Italia solicitaron al presidente Nasry Asfura la destitución del señor Ernesto Pumpo como embajador de Honduras ante ese país. Mediante una carta dirigida al mandatario y a la canciller Mireya Agüero, la comunidad hondureña pidió el cambio inmediato del diplomático, debido a la "prepotencia e intolerancia" con la que ejerció el cargo durante la administración de la presidente Xiomara Castro. "Sabemos muy bien que un representante diplomático está para representar a Honduras ante el país asignado, más que solucionar dificultades de las comunidades; pero nunca, como hoy hemos tenido una persona egoísta como él", señala la carta enviada esta semana al presidente.

A la misiva le acompaña un listado de nombres de hondureños que viven en Italia, con sus respectivas firmas apoyando la solicitud. Roger Cruz, quien representa a la comunidad hondureña del norte de Italia, denunció a EL HERALDO que el diplomático no apoyó a los compatriotas en la ciudad de Milán, que es donde residen la mayor parte de los más de 25,000 hondureños que están en Italia. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE "Nunca colaboró y cuando se le llamaba respondía con una prepotencia, al final terminó cerrando las puertas a la comunidad", dijo. Agregó que el embajador se hizo cargo de los servicios consulares; sin embargo, durante su gestión los hondureños se quedaron sin tener apoyo por varios meses. La diáspora hondureña decidió enviar la carta debido a que consideran que el diplomático podría quedarse en el cargo durante la administración de Asfura.