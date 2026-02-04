Hondureños en Italia solicitan la destitución de embajador por "prepotente e intolerante"

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños que residen en Italia solicitaron al presidente Nasry Asfura la destitución del señor Ernesto Pumpo como embajador de Honduras ante ese país.
Mediante una carta dirigida al mandatario y a la canciller Mireya Agüero, la comunidad hondureña pidió el cambio inmediato del diplomático, debido a la "prepotencia e intolerancia" con la que ejerció el cargo durante la administración de la presidente Xiomara Castro.
"Sabemos muy bien que un representante diplomático está para representar a Honduras ante el país asignado, más que solucionar dificultades de las comunidades; pero nunca, como hoy hemos tenido una persona egoísta como él", señala la carta enviada esta semana al presidente.
A la misiva le acompaña un listado de nombres de hondureños que viven en Italia, con sus respectivas firmas apoyando la solicitud.
Roger Cruz, quien representa a la comunidad hondureña del norte de Italia, denunció a EL HERALDO que el diplomático no apoyó a los compatriotas en la ciudad de Milán, que es donde residen la mayor parte de los más de 25,000 hondureños que están en Italia.
"Nunca colaboró y cuando se le llamaba respondía con una prepotencia, al final terminó cerrando las puertas a la comunidad", dijo.
Agregó que el embajador se hizo cargo de los servicios consulares; sin embargo, durante su gestión los hondureños se quedaron sin tener apoyo por varios meses.
La diáspora hondureña decidió enviar la carta debido a que consideran que el diplomático podría quedarse en el cargo durante la administración de Asfura.
La misiva también solicita que se abran nuevos consulados generales o al menos un sistema a cada consulado que les permita llegar a las comunidades grandes, con el objetivo de acercar los servicios a la mayoría de connacionales.
"Pedimos la destitución del cargo del embajador y acompañamos directamente una nota donde pedimos asistencia consular en Milán; donde si bien puedan abrir un consulado general o apoyo del consulado en Roma para que vengan a visitarnos una vez al mes o una vez cada dos meses y nos apoyen con los trámites", dijo Cruz.
El líder hondureño manifestó que actualmente hay registrados más de 5,000 hondureños que viven legalmente en Italia; no obstante, hay entre 17,000 y 20,000 que residen en el país, pero no cuenta con documentación.