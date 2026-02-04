Ministro de Finanzas y Encargada de Negocios de EE UU se reunieron

Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, sostuvo este miércoles 4 de febrero su primer encuentro oficial con la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Collen Hoey, con el objetivo de dialogar sobre oportunidades de cooperación económica y financiera entre ambos países.
Durante la reunión, ambas partes abordaron iniciativas orientadas a fortalecer un entorno favorable para la inversión, así como acciones que contribuyan a la creación de empleo y al desarrollo económico del país.
La funcionaria estadounidense estuvo acompañada por Bryan Schell, jefe de la Sección Económica de la embajada, mientras que el ministro Hércules contó con el apoyo de su equipo de trabajo, integrado por el viceministro Roberto Chang y la viceministra Liliam Odalis Rivera.
El titular de Finanzas calificó el encuentro como “muy productivo” y explicó que el propósito principal fue establecer lazos de cooperación en materia económica y financiera.
Según el funcionario, esta primera reunión busca sentar las bases para impulsar la prosperidad en Honduras, promover la generación de empleo y contribuir al desarrollo económico del país, en el marco de la relación de amistad y cooperación con Estados Unidos, considerado un aliado estratégico.
Asimismo, Hércules informó que se están gestionando futuras reuniones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el fin de fortalecer la cooperación técnica.
Estas acciones apuntan a establecer parámetros de transparencia, responsabilidad fiscal y desarrollo económico dentro del Gobierno de la República. Además, el ministro anunció que también sostendrá encuentros con representantes de organismos internacionales para continuar impulsando estos objetivos..