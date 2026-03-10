Educación, Congreso y Seguridad acuerdan fortalecer formación cívica de estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Secretaría de Educación, el Congreso Nacional y la Secretaría de Seguridad de Honduras firmaron este martes un convenio de cooperación interinstitucional para promover la educación cívica, los valores y la seguridad entre estudiantes de diferentes centros educativos del país. La iniciativa permitirá que alumnos de escuelas públicas y privadas realicen recorridos guiados en las instalaciones del Congreso Nacional con el propósito de conocer de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo y fortalecer su formación ciudadana. Las visitas iniciarán el próximo 16 de marzo, con la participación de centros educativos previamente seleccionados, como parte de un programa que busca acercar a los estudiantes al proceso de creación de leyes y al trabajo que realizan los diputados.

La ministra de Educación, Arely Argueta, explicó que el principal objetivo es que los estudiantes conozcan de primera mano el funcionamiento del Poder Legislativo, comprendan el proceso de elaboración de leyes y fortalezcan su formación cívica mediante la promoción de valores democráticos y el respeto a las instituciones del Estado. La funcionaria también destacó que este tipo de actividades permite brindar espacios de aprendizaje y recreación a los estudiantes, quienes día a día asisten a los centros educativos con el propósito de formarse académicamente. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, resaltó la importancia del convenio entre el Poder Legislativo y las secretarías de Educación y Seguridad para abrir las puertas del Congreso a niños y jóvenes de escuelas y colegios de todo el país. Zambrano subrayó que una de las metas de la iniciativa es que los estudiantes comprendan cómo funciona el Congreso Nacional y las decisiones que se toman en el pleno, al tiempo que señaló que la educación debe ir acompañada de la formación en valores y la construcción de ciudadanía.