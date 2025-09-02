Capturan a joven que mató a su tía para robarle dinero en Patuca, Olancho

Patuca, Olancho.- Una mujer fue asesinada por su propio sobrino en la aldea El Ocotillal, municipio de Patuca, Olancho, luego de ser atacada con un arma blanca dentro de su negocio. La víctima fue identificada como Rosa Dalila Cárcamo, de 48 años, quien perdió la vida de manera inmediata tras recibir varias heridas de puñal en el interior de su pulpería.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el sobrino llegó al establecimiento de su tía con la intención de robarle dinero. En medio del forcejeo, la atacó con un arma blanca provocándole heridas mortales. Tras cometer el crimen, el responsable huyó de la escena. Sin embargo, testigos alertaron a las autoridades y, bajo el marco del PCM del estado de excepción vigente, se ejecutó un operativo de allanamiento que permitió su captura en menos de tres horas.