  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a hombre que intentó asesinar a su padre en Olancho

El sospechoso fue detenido cuando intentaba atacar con un cuchillo a su propio padre. Enfrentará un proceso legal por el delito de maltrato familiar

  • 01 de septiembre de 2025 a las 11:05
Capturan a hombre que intentó asesinar a su padre en Olancho

La Policía Nacional capturó al sujeto cuando tenía acorralado a su padre.

Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.– Un hombre de 29 años fue capturado por la Policía Nacional en la colonia Juan Pablo II, luego de ser denunciado por intentar asesinar a su padre con un arma blanca.

La alerta ingresó a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911, donde se reportó que el sospechoso mantenía amenazado a su progenitor con un cuchillo.

Regresaba a su casa tras un partido: Yoselin Mejía fue embestida por un carro en Olancho

De inmediato, agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar, encontrando al individuo acorralando a su padre con la intención de atacarlo. La rápida intervención policial evitó una tragedia y permitió su detención.

El detenido, originario de Catacamas, fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público (MP) para que enfrente el proceso legal por el delito de maltrato familiar.

El comisario Moisés Amador Murillo, jefe de la UMEP-15, aseguró que la institución mantiene operaciones constantes en sectores estratégicos. “Estamos comprometidos con la seguridad ciudadana; nuestra operatividad se mantiene desplegada para brindar pronta respuesta a las denuncias de la población”, declaró.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar ejecutando acciones preventivas y operativas en Olancho, con el fin de reducir la incidencia delictiva y proteger a las familias hondureñas.

Su padre la abusó a los 4 y su hermano a los 13: así fue el sufrimiento de una niña en SPS

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias