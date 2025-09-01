Capturan a hombre que intentó asesinar a su padre en Olancho

La alerta ingresó a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911, donde se reportó que el sospechoso mantenía amenazado a su progenitor con un cuchillo.

Olancho, Honduras.– Un hombre de 29 años fue capturado por la Policía Nacional en la colonia Juan Pablo II , luego de ser denunciado por intentar asesinar a su padre con un arma blanca.

De inmediato, agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar, encontrando al individuo acorralando a su padre con la intención de atacarlo. La rápida intervención policial evitó una tragedia y permitió su detención.

El detenido, originario de Catacamas, fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público (MP) para que enfrente el proceso legal por el delito de maltrato familiar.

El comisario Moisés Amador Murillo, jefe de la UMEP-15, aseguró que la institución mantiene operaciones constantes en sectores estratégicos. “Estamos comprometidos con la seguridad ciudadana; nuestra operatividad se mantiene desplegada para brindar pronta respuesta a las denuncias de la población”, declaró.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar ejecutando acciones preventivas y operativas en Olancho, con el fin de reducir la incidencia delictiva y proteger a las familias hondureñas.