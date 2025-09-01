  1. Inicio
Su padre la abusó a los 4 y su hermano a los 13: así fue el sufrimiento de una niña en SPS

Desde que era una pequeña de tan solo 4 años, los abusos comenzaron y con el tiempo se fueron agravando. Fue obligada por sus padres a ver sus actos de intimidad

  • 01 de septiembre de 2025 a las 08:47
Este es el caso de una menor que hoy tiene 14 años, pero los abusos comenzaron cuando tenía 4 años. A continuación, el orden cronológico de cómo inició todo.

La noticia de este horroroso caso estalló con la captura de los padres de la menor, ambos acusados de violación calificada agravada continuada y exhibicionismo continuado. Los hechos se dieron en Bosques de Jucutuma, San Pedro Sula.

Según las autoridades, todo inició cuando la pequeña cumplió cuatro años de edad. Desde ese entonces, su sufrimiento comenzó, siendo su padre el agresor.

Seis años después, al cumplir los 10 años de edad, los abusos por parte de su padre se hicieron más frecuentes, pero el sufrimiento no terminó ahí.

El padre de la menor no fue el único que abusó de ella. Al cumplir los 13 años, los padres de la niña supuestamente permitieron que su hermano mayor también la agrediera.

Además de los abusos sexuales que tuvo que soportar desde temprana edad, la niña también era obligada por sus padres a presenciar sus actos de intimidad.

Los agresores fueron identificados como Karen Yolany Torres Rodríguez, de 35 años, y David Alberto Muñoz Borjas, de 40 años.

De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, Karen fue obligada por su esposo a someter a la niña y a presenciar actos íntimos.

La orden judicial fue emitida por el Juzgado de Letras Penal el 22 de agosto y las autoridades los capturaron el pasado 29 de agosto.

Aunque los padres ya están en poder de las autoridades, no se han dado detalles de qué pasará con su hermano mayor. Se desconoce si aún es menor de edad.

