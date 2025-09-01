  1. Inicio
Regresaba a su casa tras un partido: Yoselin Mejía fue embestida por un carro en Olancho

Yoselin Nayeli Estrada Mejía perdió la vida luego de que la motocicleta en la que se dirigía se estrellara contra un vehículo. Venía de un partido de fútbol

  • 01 de septiembre de 2025 a las 09:58
La joven de 23 años, identificada como Yoselin Nayeli Estrada Mejía, se conducía a bordo de una motocicleta, pero cuando transitaba por el sector conocido como la cuesta de La Lima, en Campamento, Olancho, sufrió el accidente que le arrebató la vida.

El percance ocurrió cuando la motocicleta color negro y sin placas, en la que viajaba la víctima, impactó contra un vehículo Toyota blanco, también sin placas. ¿Cómo ocurrieron los hechos?

Supuestamente, el vehículo Toyota le quitó el derecho de vía a la motocicleta, lo que habría provocado el accidente.

Las imágenes muestran que el vehículo involucrado en el accidente quedó con una de sus partes laterales completamente destruida.

La motocicleta en la que se transportaba la joven también quedó deshecha, sobre todo la parte delantera. El aceite se regó en el suelo.

Familiares dieron a conocer que la joven regresaba a su vivienda tras participar en un partido de fútbol en Guaimaca.

Amistades han empezado a despedirse de ella, recordando lo disciplinada que era, sobre todo en lo que más le apasionaba: el fútbol.

“Mi amiga soñaba con levantar la copa, ganar el campeonato. Descansa en paz”, escribió una compañera de la futbolista en sus redes sociales.

Al lugar del accidente llegaron la Policía de Carreteras y el Cuerpo de Bomberos, pero al revisar el cuerpo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en el pavimento y fue cubierto. En la escena se observa a una señora desconsolada. La zona donde ocurrió el accidente es considerada un punto peligroso por la frecuencia de los accidentes.

