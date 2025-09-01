Su pasión era el fútbol y murió tras su último partido: así era Yoselin Nayeli Mejía

El mejor recuerdo que deja Yoselin Mejía, quien perdió la vida tras ser embestida por un vehículo en la cuesta de La Lima, en Olancho, es la pasión con la que se entregó al deporte.
En redes sociales, la joven mostraba que desde muy temprana edad fue amante del deporte y la pasión con la que lo practicaba, además de ser destacada en lo que hacía.
Fotos en vida de Yoselin Nayeli Mejía, la joven futbolista que perdió la vida este domingo 31 de agosto en Campamento, Olancho.
Lo que más duele a su familia es que venía precisamente de un partido de fútbol cuando sufrió el accidente, sin imaginar que sería el último.
“Naye”, como le decían sus amigos, era una reconocida futbolista en Campamento, donde todos la querían mucho, pero la forma en la que falleció ha dejado a la comunidad en shock.
La joven se transportaba en una motocicleta color negro y sin placas, la cual quedó completamente destruida.
“Jugó su último partido sin saberlo”, lamentó uno de sus amigos en redes sociales, quien la recordó con fotografías donde aparecía haciendo lo que más le gustaba.
Por los daños que presentaba el vehículo contra el que impactó la joven, con una de las partes laterales completamente destruidas, todo indica que el choque fue frontal, ya que la motocicleta también quedó dañada principalmente en la parte delantera.
Supuestamente, el vehículo Toyota le quitó el derecho de vía a la motocicleta, lo que habría provocado el accidente, aunque serán las autoridades las encargadas de investigar.
Una imagen desgarradora: el cuerpo de la joven quedó tendido en el pavimento, mientras una señora se revolcaba en el suelo por el dolor.