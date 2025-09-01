Matan a presunto asaltante en barrio Guadalupe de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre señalado de ser un supuesto asaltante fue acribillado a disparos en el barrio Guadalupe de la ciudad San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras. La víctima, la cual aún no ha sido identificada, fue encontrada en la primera avenida a inmediaciones de unos árboles a inmediaciones de la Cervecería Hondureña. Este hombre vestía una calzoneta gris y una camisa de rayas negras y blancas.

Según información preliminar, el fallecido se dedicaba a robarle las pertenencias a las personas que transitaban por esta zona del barrio. Presuntamente, este intentó asaltar a una pareja, pero terminó recibiendo varios balazos en su cráneo y quedando tendido sobre el suelo. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar el perímetro donde fue encontrado el hombre. Asimismo, se espera la llegada de personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico. Se está a la espera de que sean las autoridades policiales las que afirmen o descarten si el fallecido realmente se trataba de un criminal.