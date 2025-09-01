Matan a presunto asaltante en barrio Guadalupe de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre señalado de ser un supuesto asaltante fue acribillado a disparos en el barrio Guadalupe de la ciudad San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras.
La víctima, la cual aún no ha sido identificada, fue encontrada en la primera avenida a inmediaciones de unos árboles a inmediaciones de la Cervecería Hondureña. Este hombre vestía una calzoneta gris y una camisa de rayas negras y blancas.
Según información preliminar, el fallecido se dedicaba a robarle las pertenencias a las personas que transitaban por esta zona del barrio.
Presuntamente, este intentó asaltar a una pareja, pero terminó recibiendo varios balazos en su cráneo y quedando tendido sobre el suelo.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar el perímetro donde fue encontrado el hombre. Asimismo, se espera la llegada de personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico.
Se está a la espera de que sean las autoridades policiales las que afirmen o descarten si el fallecido realmente se trataba de un criminal.
Los pobladores de San Pedro Sula han externado su temor por la ola de criminalidad que azota a la ciudad, viviendo con el miedo de que les roben sus cosas o peor aún, que les quiten la vida.
El pasado 28 de agosto, en el barrio Paz Barahona, fue asesinado Ramón Enrique Hernández, dueño de un negocio dedicado a la venta de lubricantes para vehículos.
De acuerdo a los primeros reportes policiales, Hernández se encontraba pintando hasta que un individuo desconocido le disparó, robándole su arma y dándose a la fuga.
Los empleados del negocio y vecinos del sector salieron a auxiliar a Ramón Enrique, trasladándolo en un carro pick-up hacia una clínica privada. Lamentablemente, perdió la vida en el trayecto.