Persecución termina en choque y captura de sospechosos de asaltos en colonia Loarque

Una persecución policial en Tegucigalpa finalizó con un choque en la colonia Loarque, dejando a dos sospechosos detenidos tras ser acusados de asalto

  • 23 de agosto de 2025 a las 19:30
Una persecución policial terminó en un choque vial y la detención de presuntos asaltantes en Loarque.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este sábado -23 de agosto- agentes de la Policía Nacional realizaron una persecución que terminó en un choque vehicular, pero también en la captura de dos presuntos asaltantes en la colonia Loarque, en la capital.

Según el informe preliminar, la policía había sido alertada de asaltos en diversos negocios de la colonia en mención, por lo que realizaron el seguimiento de las denuncias.

Fue así como terminaron ejecutando una persecución para atrapar a los sospechosos en la calle principal de la colonia. Según el relato de vecinos, se registraron algunos disparos durante la acechanza, aunque no se reportó ningún herido.

Durante la huida, el vehículo en el que se conducían los sospechosos terminó impactando contra la patrulla policial, generando una colisión.

Tras el accidente, los agentes lograron realizar la captura de dos individuos, a quienes se les señala de haber participado en delitos previos en la zona.

La comunidad de Loarque expresó su preocupación por la inseguridad en la zona, pero también agradeció la rápida acción policial que permitió la captura de los presuntos asaltantes.

De momento, los capturados fueron trasladados hacia las instancias correspondientes para que respondan ante las acusaciones.

