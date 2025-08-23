Persecución termina en choque y captura de sospechosos de asaltos en colonia Loarque

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este sábado -23 de agosto- agentes de la Policía Nacional realizaron una persecución que terminó en un choque vehicular, pero también en la captura de dos presuntos asaltantes en la colonia Loarque, en la capital.

Según el informe preliminar, la policía había sido alertada de asaltos en diversos negocios de la colonia en mención, por lo que realizaron el seguimiento de las denuncias.

Fue así como terminaron ejecutando una persecución para atrapar a los sospechosos en la calle principal de la colonia. Según el relato de vecinos, se registraron algunos disparos durante la acechanza, aunque no se reportó ningún herido.