Asaltantes que mataron a jefe de Inteligencia del INP robaron antes en el barrio Morazán

Las víctimas en esa ocasión fueron tres jóvenes que departían afuera de una pulpería; 20 minutos después llegaron hasta el local donde asesinaron a Frank Morris

  • 23 de agosto de 2025 a las 10:36

Tegucigalpa, Honduras.-Los sujetos que asesinaron al jefe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP) en Los Laureles, habían robado en el barrio Morazán minutos antes de perpetrar el crimen de Frank Morris.

Así se pudo comprobar con un video que captó el primer asalto en el barrio Morazán, justamente casi 20 minutos antes de llegar a la colonia Los Laureles.

En las imágenes se puede ver cómo el vehículo gris se para en medio de una calle, a unos metros de donde están unos jóvenes departiendo, frente a una pulpería.

Los tres malhechores se bajaron de la unidad y a punta de arma les quitaron los celulares a los jóvenes, quienes por miedo a ser atacados se los dieron sin decir una palabra.

Luego de quitarles sus pertenencias, los tres asaltantes se suben al vehículo y huyen de la zona, dejando a los jóvenes bastante consternados por lo que vivieron.

Casi 20 minutos después, otra cámara de seguridad de un local donde estaba Frank Morris con su hija captó el segundo asalto que estaban cometiendo en la noche.

