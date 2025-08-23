Dos jóvenes mueren en ataque armado dentro de una cancha de fútbol en Tocoa

Colón, Honduras.-Dos jóvenes fueron asesinados la noche del viernes 22 de agosto cuando estaban departiendo dentro de una cancha de fútbol en la comunidad de Salamá, en Tocoa, Colón, en el norte de Honduras.
Los fallecidos fueron identificados como Maicol Trochez y Eduardo Ábrego, quienes estaban con otras personas departiendo tras un juego en la cancha de la comunidad.
Informes preliminares indican que al menos dos sujetos se acercaron hasta donde estaban Trochez y Ábrego y sin mediar palabras les dispararon en reiteradas ocasiones.
Las víctimas cayeron de inmediato tendidas sobre la cancha y las personas que estaban en el lugar corrieron a atenderlos.
Los familiares trasladaron a los dos jóvenes hasta un centro asistencial, pero lamentablemente llegaron muertos por la gravedad de las heridas.
Hasta el momento se desconoce quiénes perpetraron el hecho ni qué los habría motivado a hacerlo, pues los familiares de las víctimas aseguran que ellos no tenían problemas con nadie.