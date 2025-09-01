Así habría asesinado Francisco Urraco a familiares del alcalde de Silca; revelan detalles de la masacre

A dos meses de la masacre en Silca, Olancho, donde resultaron como víctimas tres familiares del alcalde de esa zona, Pablo Paz, las autoridades capturaron a un supuesto responsable del crimen y revelaron cómo los habría asesinado.
Con allanamientos en varios puntos de Olancho, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida dio con el paradero de Francisco Abacuc Urraco Herrera, más conocido como "Chico".
El hecho sucedió el pasado 29 de junio de 2025. En el momento del ataque, las víctimas se despedían de otros familiares, ya que Leda regresaría a Estados Unidos.
Las autoridades compartieron una fotografía donde se observa al sospechoso con un arma de fuego y las uñas pintadas de color negro.
Según la información brindada, Leda Esperanza residía en Estados Unidos y había viajado a Honduras para visitar a su familia; sin embargo, el mismo día de su regreso perdió la vida junto a sus parientes.
El día del crimen, a las 8:00 de la noche, las víctimas salieron a bordo de un vehículo tipo pick up, marca Ford, modelo F-150, color gris, con destino a Talanga.
¿Cómo ocurrió el crimen? De acuerdo con la investigación, tras regresar a la vivienda fueron interceptados por Francisco Abacuc Urraco y otras personas a bordo de un pick up blanco y una motocicleta tipo montañesa.
El vehículo en el que se transportaban las víctimas quedó con varios impactos de bala. Dos de las víctimas eran hermanos y la otra era cuñada.
Las víctimas de la masacre fueron identificadas como Exsar Edulfo Paz Murillo, de 53 años; Ana Castro (figura en la foto); y Leda Esperanza Paz Murillo, de 66 años. Esta última residía en Estados Unidos, pero se encontraba de visita en Honduras.
En la foto, otra de las víctimas, Exsar Paz.El alcalde, Pablo Paz, explicó que Leda Paz era su tía, Exsar Edulfo Paz era su tío y Ana Cristina Castro era esposa de su tío. El sospechoso fue capturado el pasado 29 de agosto.