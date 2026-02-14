Ejecutan allanamientos por sustracción de documentos en alcaldía de El Corpus

Choluteca, Honduras.- El Ministerio Público (MP) ejecutó cuatro allanamientos de morada este sábado -14 de febrero- en el departamento de Choluteca como parte de una investigación por la presunta sustracción de documentos oficiales de la alcaldía de El Corpus.
Las acciones fueron ejecutadas por equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Según la información preliminar, tres de las intervenciones se realizaron en el municipio de El Corpus y una en San Marcos de Colón.
De acuerdo con el comunicado oficial, durante los operativos se localizó documentación vinculada a la administración municipal en una de las viviendas allanadas.
Estos archivos, por su naturaleza, deben permanecer bajo resguardo de la alcaldía y serán sometidos a revisión como parte del proceso investigativo.
El MP informó que en las próximas horas se presentarán requerimientos fiscales contra el exalcalde Luis Andrés Rueda Bellino y la excontadora municipal Dania Mariley Alvarenga Escobar ante los tribunales correspondientes.
La investigación se centra en la posible sustracción de documentos oficiales, lo que podría constituir un delito que afecta la correcta administración de los recursos públicos y la transparencia en la gestión municipal.
Cabe recordar que, está municipalidad actualmente permanece bajo un embargo judicial por más de 63 millones de lempiras, tras múltiples demandas laborales y otras obligaciones por las que no ha respondido.
Las autoridades no detallaron el tipo de documentación encontrada ni el período al que corresponde, pero confirmaron que el material será analizado por peritos para determinar su relevancia en el caso.
El ente acusador reiteró que continuará impulsando investigaciones orientadas a deducir responsabilidades penales en hechos que atenten contra el manejo adecuado de los fondos públicos y los intereses de la ciudadanía.