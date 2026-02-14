Ejecutan allanamientos por sustracción de documentos en alcaldía de El Corpus

Choluteca, Honduras.- El Ministerio Público (MP) ejecutó cuatro allanamientos de morada este sábado -14 de febrero- en el departamento de Choluteca como parte de una investigación por la presunta sustracción de documentos oficiales de la alcaldía de El Corpus.

Las acciones fueron ejecutadas por equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Según la información preliminar, tres de las intervenciones se realizaron en el municipio de El Corpus y una en San Marcos de Colón.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante los operativos se localizó documentación vinculada a la administración municipal en una de las viviendas allanadas.