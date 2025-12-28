Generación X dominará: las edades de los alcaldes de Honduras para el período 2026-2030

La prevalencia de la generación X es un común denominador en los cuatro partidos políticos que ganaron alcaldías.De los 135 alcaldes que está posicionando el Partido Nacional, 78 son de la generación X. El Partido Liberal, con 73 alcaldes asegurados, 46 de ellos son generación X. De Libertad y Refundación (Libre) 34 de sus 63 jefes edilicios son también de la generación X Cabe destacar que el único alcalde electo por el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd) tiene 54 años de edad.Nacionales y liberales son quienes alcaldes baby boomers poseen en sus filas, con 11 y 10 respectivamente, mientras Libre tiene siete.El Partido Nacional es el que más alcaldes millennials lleva, con 44. En segundo lugar, se ubica Libre con 17 y más abajo el Partido Liberal con 17.El Partido Liberal no cuenta con ningún alcalde de la generación Z, ya que los cuatro alcaldes pertenecientes a esta generación que resultaron electos se distribuyen entre Libre y el Partido Nacional.