Generación X dominará: las edades de los alcaldes de Honduras para el período 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial a nivel de alcaldías avanza y con los resultados actuales, Honduras se perfila a tener corporaciones municipales donde prevalecerá la experiencia no solo por reelecciones, sino también esa experiencia que se gana con los años de vida. La Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus analizó las edades y grupos generacionales a los que pertenecen los candidatos a alcaldes que se están posicionando como ganadores en las elecciones generales de 2025. Es importante aclarar que en el análisis se omitieron 26 municipalidades debido a que aún no hay un ganador seguro debido a los pocos votos de diferencia, tal como es el caso de Distrito Central.

Este rotativo tomó de referencia la clasificación del Brookings Institution, organización dedicada a estudios de políticas públicas, económicas, demografía, estudios urbanos y demás. Brookings Institution establece como baby boomers a los nacidos entre 1946 y 1964; generación X los que nacieron entre 1965 y 1980; millennials nacieron entre 1981 y 1996; y como generación Z a los que llegaron al mundo entre 1997 hasta el año 2000. Para el período 2026-2030, un total de 159 corporaciones municipales estarán encabezadas por alcaldes y alcaldesas de la generación X, equivalente a más de la mitad de las alcaldías del país. Le sigue la generación millennial con 81. La tercera generación con representación en las municipalidades son los baby boomers con 28. Respecto a la generación Z, es la que menos presente estará en los próximos cuatro años, pues apenas cuatro hay cuatro alcaldes pertenecientes a este grupo. Llama la atención que mientras en el Congreso Nacional la juventud va ganando espacios, la mayoría de alcaldías se mantienen personas más adultas. Incluso, algunos alcaldes ya están en la tercera edad.

Al hacer un desglose sobre las edades, 182 ediles tienen entre 40 a 59 años, lo cual en otros términos se interpreta que 6 de cada 10 alcaldes están entre este rango de años. También hay 37 alcaldes con más de 60 años, de los cuales específicamente cinco ya tienen entre 70 a 79 años de vida. Los datos también reflejan que 49 alcaldes electos están en la edad de las tres décadas y solo cuatro tienen menos de 30 años, que son los mismos de la generación.

Generaciones y edades por partido

La prevalencia de la generación X es un común denominador en los cuatro partidos políticos que ganaron alcaldías. De los 135 alcaldes que está posicionando el Partido Nacional, 78 son de la generación X. El Partido Liberal, con 73 alcaldes asegurados, 46 de ellos son generación X. De Libertad y Refundación (Libre) 34 de sus 63 jefes edilicios son también de la generación X Cabe destacar que el único alcalde electo por el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd) tiene 54 años de edad. Nacionales y liberales son quienes alcaldes baby boomers poseen en sus filas, con 11 y 10 respectivamente, mientras Libre tiene siete. El Partido Nacional es el que más alcaldes millennials lleva, con 44. En segundo lugar, se ubica Libre con 17 y más abajo el Partido Liberal con 17. El Partido Liberal no cuenta con ningún alcalde de la generación Z, ya que los cuatro alcaldes pertenecientes a esta generación que resultaron electos se distribuyen entre Libre y el Partido Nacional.

Dentro del Partido Nacional 92 alcaldes tienen edades entre los 40 a 59 años y quince superan la brecha de los 60. En menor medidas, 26 están entre sus 30 a 39 años. La situación en los alcaldes rojiblancos es diferente. 28 de ellos tienen entre 30 a 39 años y otros 22 oscilan entre los 40 a 49. No tienen ningún alcalde que supere los 70 años, pero sí cuentan con 13 entre los 50 a 69 años. En el partido oficialista figuran 39 alcaldes con 40 a 59 años, y otros quince con 20 a 39 años. Los de mayor edad son nueve, quienes superan los 60 años pero sin llegar al tope de los 70.

Este rotativo calculó la mediana de la edad en las tres fuerzas políticas, la cual resultó no ser tan distante. Libre y el Partido Nacional tienen una mediana de 48, mientras que el Partido Liberal de 49.



Alcaldes con más años y más jóvenes

EL HERALDO Plus identificó quiénes son los ciudadanos más jóvenes que tomarán el mando de corporaciones municipales. La más joven es Abi Merari Martínez Guzmán, con 26 años de edad, quien resultó electa como alcaldesa nacionalista del municipio de San Isidro en Intibucá. Martínez es hija de Francisco Martínez Domínguez, quien ejercía la alcaldía del municipio hasta que fue asesinado en julio de este año en Siguatepeque, Comayagua. Otros ediles jóvenes son Carlos Joaquín Antúnez Martínez en Guata, Olancho; Merlon Darinel Pineda Díaz en San Francisco, Lempira y Nelson Adolfo Ramírez Pérez en Lepaera, Lempira. Los tres tienen 28 años de edad. También se suma Katherine Marysol Guillén Ordóñez, quien con 29 años será la titular de la municipalidad de El Corpus en Choluteca.

Por otro lado, el alcalde con más años de edad es Gustavo Alfredo del Cid Romero, quien de nuevo con el Partido Nacional ganó su quinto mandato en Magdalena, Intibucá, a sus 79 años de edad. El segundo alcalde de mayor edad es el nacionalista Abraham Kafati Díaz, de Danlí, con 77 años. Con 72 años de edad están Carlos Hernán Zelaya Moncada, de Yocón (Olancho) y Carlos Miranda Canales, edil de Comayagua en ser el único en ganar ocho elecciones consecutivas. Con 70 años cumplidos en este 2025, entra en la lista Adrián Bladimiro Zepeda Martínez, del municipio de Jocón, en Yoro. Zepeda reapareció después de una década, ya que la última vez que fungió alcalde fue entre 2010 y 2014.

Gustavo del Cid manifestó a EL HERALDO Plus que si Dios se lo permite, este será su último período como alcalde. Para los próximos cuatro años, tiene como meta completar algunas obras que quedaron inconclusas, con el objetivo de desarrollar el municipio en beneficio de los pobladores. Del Cid expresó que goza de una buena salud que le ha permitido seguir estando en sus labores. No obstante, reveló que su familia le ha sugerido el retiro. "Ellos siempre me han dicho que yo debía de retirarme ya, pero por la falta de que de otra persona aquí que quisiera ser responsable dela candidatura, tomé la decisión de continuar". El político nacionalista explicó que él deseaba traspasar el mando a otra persona, pero el partido no encontraba a alguien que pudiera suplirlo. "En las asambleas que hacíamos para buscar el candidato, siempre ellos (dirigentes del Partido Nacional) me proponían a mí y yo pude salir con la mayoría de votos. Yo siempre quería darle oportunidad a otras personas, pero no fue así", confesó. A su vez, explicó que la clave para ganar las elecciones no solo han sido las bases nacionalistas, sino su cercanía con las comunidades indistintamente de su afinidad política. En adición, destacó que cuando es tiempo de campaña no usa discursos confrontativos para acaparar votantes, pues reconoce que un alcalde gobierna para todos los pobladores y no solo para la militancia de su partido.

"No hemos heredado buena imagen"

Nelson Castellanos, presidente de la Asociación de Municipalidades de Honduras (Amhon), consideró que los alcaldes no han hecho suficientes esfuerzos para motivar a la juventud a participar en cargos de elección a nivel de corporaciones municipales. "Los políticos no hemos heredado una buena imagen para que la juventud pueda continuar con esa réplica de liderazgo", dijo Castellanos, mencionando que la apatía también es un factor por el que no hay mucho involucramiento de parte de los jóvenes. Castellanos externó que es importante que los nuevos alcaldes y aquellos reelectos trabajen en estrategias para involucrar a la juventud. A diferencia de los diputados, los alcaldes trabajan de forma más focalizada en las comunidades, lo cual les permite construir una base de votantes más sólida por la cercanía, o hasta crear redes clientelares, señaló el abogado y analista Miguel Cálix Martínez. "Es una relación mucho más cercana que está basada en lazos de confianza que no es fácil sustituir debido a que los municipios que son de territorios mucho más pequeños que los departamentos. Muchas veces estos son verdaderos caudillos y líderes locales, que construyen redes de influencia", añadió. Esta situación influye en que sea más común ver que candidatos a alcaldes ganen su reelección que aquellos aspirantes a una diputación. Reflejo de ello es que 184 alcaldes están ganando su reelección. No obstante, advirtió que esta confianza puede irse desgastando si el alcalde no satisface a los habitantes, quienes eventualmente buscarán a otra opción. Otro factor comentado por el profesional del Derecho es que la ciudadanía es mucho más vigilantes con los candidatos jóvenes porque son vistos como representantes del cambio, ya sean como aspirantes a alcaldes o legisladores. "Para mí es un poco insólito que se le reclame a un candidato joven. Lo que pasa es la expectativa es más alta porque se supone que el candidato joven representa la voluntad de renovación", opinó.

Liderazgos no se heredan

Los alcaldes que ya llevan varios períodos al mando han ido construyendo un liderazgo, asociado incluso de forma más personal hacia el candidato que al partido. Un ejemplo claro es de Comayagua. El departamento lo terminó ganando el Partido Nacional, pero la alcaldía de la ciudad la gana Carlos Miranda con más de un 57% de votos a su favor. Este tipo de casos en los que es el candidato quien favorece al partido en lugar de que el candidato aproveche la imagen de la institución. "Para los partidos no es fácil sustituir ese tipo de figura porque el liderazgo no se hereda, el liderazgo tiene, se cultiva. Tú traes a un líder nuevo, pero si esa persona no trae ese conocimiento, o si no es una persona conocida en la ciudad, en el municipio, difícilmente la población lo va a aceptar", señaló Cálix. No obstante, esta situación recuerda a lo expuesto por Gustavo del Cid, quien no pudo encontrar a alguien que tomara el mando de la alcaldía de Magdalena. Sin embargo, Cálix resaltó que es importante que estos líderes tengan en mente quién los sustituirá cuando se retiren. Este escenario se traduce en una oportunidad para la inserción de la juventud en las alcaldías, aunque es un trabajo que debe irse formando con paciencia y constancia, ya que tarde o temprano, deberán hacer el relevo generacional.

