Alcalde de Comayagua asegura estar listo para las elecciones y señala un proceso “atípico” por tensiones

Comayagua, Honduras.-El alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, afirmó este sábado que el municipio se encuentra completamente preparado para las elecciones generales, tras tres meses de planificación y organización en las diferentes líneas de acción vinculadas al proceso electoral.
Según explicó a EL HERALDO, todas las comisiones están funcionando y listas para recibir a los votantes. “Solo esperamos el día de mañana para que todo el electorado pueda acudir a las urnas y, al final del día, estar ya conociendo resultados”, manifestó.
Miranda, quien busca su octavo periodo como jefe edilicio, destacó que su continuidad responde al interés de culminar el plan de desarrollo integral iniciado desde su primer mandato. Aseguró que este enfoque, diseñado a largo plazo, ha permitido resolver gradualmente los problemas de las comunidades con apoyo directo de la municipalidad.
Calificó el actual proceso electoral como “atípico”, debido a las dificultades que ha enfrentado el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como por las “injerencias” de instituciones del gobierno y del propio Ejército en temas relacionados con la organización. A pesar de ello, sostuvo que en Comayagua la situación se ha fortalecido y que percibe un mayor interés ciudadano por votar, especialmente en apoyo al Partido Liberal.
El alcalde expresó su confianza en que Honduras podrá celebrar unas elecciones libres, democráticas y sin presiones externas. Señaló que el país necesita recuperar la tranquilidad y avanzar hacia un proceso de pacificación que abra camino al desarrollo y la prosperidad. “Al final, que gane el que más votos saque, porque así es la democracia”, subrayó.
En relación con el reciente mensaje del presidente estadounidense Donald Trump en apoyo al candidato nacionalista Nasry Asfura, Miranda consideró que el pronunciamiento llega demasiado tarde para tener un impacto significativo. “Es muy poco el tiempo que queda, y creemos que eso no va a afectar en nada”, afirmó.