Alcalde de Comayagua asegura estar listo para las elecciones y señala un proceso “atípico” por tensiones

Comayagua, Honduras.-El alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, afirmó este sábado que el municipio se encuentra completamente preparado para las elecciones generales, tras tres meses de planificación y organización en las diferentes líneas de acción vinculadas al proceso electoral.

Según explicó a EL HERALDO, todas las comisiones están funcionando y listas para recibir a los votantes. “Solo esperamos el día de mañana para que todo el electorado pueda acudir a las urnas y, al final del día, estar ya conociendo resultados”, manifestó.

Miranda, quien busca su octavo periodo como jefe edilicio, destacó que su continuidad responde al interés de culminar el plan de desarrollo integral iniciado desde su primer mandato. Aseguró que este enfoque, diseñado a largo plazo, ha permitido resolver gradualmente los problemas de las comunidades con apoyo directo de la municipalidad.