Shakira: edad, estatura, orígenes y todo lo que un verdadero fan debería saber

Desde su voz única hasta su estilo de baile inconfundible, Shakira es una de las artistas más icónicas del mundo. Te contamos algunas curiosidades que seguro no sabías sobre la estrella colombiana.
Nombre completo e inicio temprano. Su nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll y nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Comenzó su carrera musical a los 13 años, demostrando desde muy joven su pasión por la música y el escenario.
Su estatura real. Shakira mide aproximadamente 1.57 metros, pero su energía en el escenario, su presencia y su talento la hacen parecer mucho más grande.
Superó críticas en su infancia. De niña, su profesor de música la rechazó en el coro escolar, porque decía que su vibrato era “demasiado fuerte”. Esa misma voz que entonces era un problema ahora es uno de sus sellos más reconocibles.
Políglota. Shakira habla varios idiomas, entre ellos español, inglés, portugués, francés, italiano y catalán, lo que le ha permitido conectar con audiencias de todo el mundo.
Premios y ventas. Es una de las artistas latinas más premiadas del mundo, con más de 100 premios, incluidos 3 Grammy y múltiples Latin Grammy, y ha vendido más de 60‑80 millones de discos a nivel mundial.
Casi actriz en Hollywood. Shakira adicionó para un papel en la película "La máscara del Zorro" junto a Antonio Banderas, pero no logró el papel. Con el tiempo lo rechazó por no sentirse segura con el inglés en ese momento.
Mundialista musical. Shakira ha tenido canciones ligadas a tres Copas del Mundo de la FIFA: Hips Don’t Lie (Alemania 2006), Waka Waka (Sudáfrica 2010) y La La La (Brasil 2014).
Estudió sin ser reconocida. Durante un semestre asistió a la Universidad de California a estudiar Historia de la Civilización Occidental y nadie la reconoció, ya que aparecía con ropa casual y gorra para pasar desapercibida.
Filántropa desde joven. A sus casi 20 años creó la Fundación Pies Descalzos, dedicada a la educación y apoyo a niños en situación vulnerable en Colombia. Más de 30 mil niños han sido beneficiados.
UNICEF y causas globales. En 2003 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, usando su plataforma para apoyar iniciativas educativas y de bienestar infantil.
Éxitos icónicos. Canciones como Hips Don’t Lie son de las más grandes en su carrera: esta canción ha vendido millones de copias globalmente, consolidándola como una de las artistas pop más escuchadas.
Giro musical y colaboraciones. Shakira ha seguido evolucionando con nuevas generaciones de música y colaboraciones, desde reguetón hasta música urbana, manteniéndose relevante incluso tras décadas de carrera.
Una carrera que sigue brillando. A lo largo de su carrera ha experimentado con distintos estilos, idiomas y movimientos culturales, manteniéndose no solo como ícono musical, sino como una de las artistas latinas más influyentes de la historia.