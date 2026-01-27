Tonos blancos y pasteles: Así vistieron las damas en la toma de posesión

La primera dama, Lissette del Cid de Asfura lució un sobrio pero elegante vestido con un diseño clásico color marfil, que confirma su buen gusto.
El atuendo de la primera dama Lissette Asfura, lo acompañó de zapatos color nude, unos aretes de perlas sobrios y pulseras.
La pareja presidencial al momento de salir del hemiciclo legislativo donde se desarrollaron los actos de investidura, para saludar a decenas de personas que siguieron el acto a través de una pantalla.
Las hijas del presidente Nasry Asfura, Stephanie y Monique Asfura, junto a su madre, la primera dama, Lissette de Asfura, se decantaron por atuendos en tonos pastel azul y amarillo.
Alexandra Asfura, una de las hijas del presidente Nasry Asfura Zablah eligió un elegante vestido blanco de coctel que resalta su figura.
Monique Asfura eligió un traje de dos piezas en amarillo que resalta su tono de piel y su cabello oscuro. Aquí a su llegada a la Casa Presidencial acompañando a su madre, la primera dama Lissette de Asfura
La diputada liberal Alia Kafati, entre las damas mejor vestidas de la mañana de toma de posesión presidencial, posa para el lente con un vestido blanco largo que acompañó con zapatos y bolso nude con brillosn dorados.
Paola Bueso de Ehrler, esposa del vicealcalde de la capital, Anibal Ehrler, eligió para esta cita un traje sastre e dos piezas en tono camel con un centro blanco, que acompañó con un mini bolso y zapatos de punta.
Paola Rubí de Zelaya, la esposa del alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, lució un vestido midi en tono rosa, que acompañó con zapatos y sobre en tono nude.
Las diputadas Lissi Cano de color negro y Johana Bermúdez, que lució un atuendo amarillo con un detalle en las mangas que hace un guiño a la cultura garífuna; junto a la designada María Antonieta Mejía, que eligió un traje sastre blanco con una blusa en satín color beige.
Las diputadas de Copán por el Partido Liberal, Valeska Valenzuela y Leonor Guerra, ambas de blanco con detalles en encaje.
Las diputadas Luz Ernestina Mejía con un traje de dos piezas en color marfil, Johana Bermúdez fiel a su estilo colorido y Sarahí Espinal con un traje verde de corte Carolina Herrera.