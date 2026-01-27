  1. Inicio
Novio de Andrea Legarreta habla por primera vez sobre su relación: "Estamos muy contentos"

El entrenador fitness ofreció declaraciones sobre su vínculo con la presentadora de televisión, abordando temas como la diferencia de edad

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 15:26
1 de 12

El entrenador fitness Luis Carlos Origel confirmó públicamente su relación sentimental con Andrea Legarreta durante un encuentro con reporteros a las afueras de las instalaciones de Televisa San Ángel.

 Foto: Instagram | @andrealegarreta
2 de 12

El coach de 33 años participó como invitado en el programa matutino donde colabora su pareja y aprovechó para conducir el segmento de ejercicio, además de integrarse en diversas actividades del formato.

 Foto: Instagram | @andrealegarreta
3 de 12

Al término de su participación televisiva, Origel atendió a reporteros que lo esperaban en el exterior del complejo televisivo.

 Foto: Instagram | @andrealegarreta
4 de 12

Ante las preguntas sobre su vida privada, el especialista en fitness expresó su satisfacción actual.

 Foto: Instagram | @andrealegarreta
5 de 12

"Estoy muy contento, feliz. (Ha sido un proceso) muy bonito, la verdad (Legarreta) es una persona que quiero muchísimo, admiro muchísimo y estamos muy contentos", declaró ante las cámaras del periodista Eden Dorantes.

 Foto: Instagram | @andrealegarreta
6 de 12

El entrenador destacó que lo que más valora de Legarreta es su calidad humana, describiéndola como "un gran ser humano".

 Foto: Instagram | @andrealegarreta
7 de 12

La pareja enfrenta comentarios públicos debido a los 21 años de diferencia que existe entre ambos. Legarreta tiene 54 años, mientras que Origel cuenta con 33.

 Foto: Instagram | @andrealegarreta
8 de 12

Cuando fue cuestionado sobre este aspecto, el coach restó importancia al tema y afirmó que la edad no representa un factor relevante en su relación.

 Foto: Instagram | @andrealegarreta
9 de 12

Origel también se refirió a su vínculo con Erik Rubín, quien fue pareja de Legarreta durante más de dos décadas.

 Foto: Instagram | @andrealegarreta
10 de 12

El entrenador aseguró mantener una buena relación tanto con el exvocalista de Timbiriche como con las hijas de la conductora, Mía y Nina.

 Foto: Instagram | @andrealegarreta
11 de 12

El profesional del acondicionamiento físico tiene antecedentes laborales con Rubín, ya que trabajó en los gimnasios que el cantante posee en la capital mexicana y en los cuales Legarreta figura como socia comercial.

 Foto: Instagram | @andrealegarreta
12 de 12

Legarreta, por su parte, ha recalcado que no hace caso a los comentarios negativos que giran en torno a su relación sentimental.

 Foto: Instagram | @andrealegarreta
