Novio de Andrea Legarreta habla por primera vez sobre su relación: "Estamos muy contentos"

El entrenador fitness Luis Carlos Origel confirmó públicamente su relación sentimental con Andrea Legarreta durante un encuentro con reporteros a las afueras de las instalaciones de Televisa San Ángel.
El coach de 33 años participó como invitado en el programa matutino donde colabora su pareja y aprovechó para conducir el segmento de ejercicio, además de integrarse en diversas actividades del formato.
Al término de su participación televisiva, Origel atendió a reporteros que lo esperaban en el exterior del complejo televisivo.
Ante las preguntas sobre su vida privada, el especialista en fitness expresó su satisfacción actual.
"Estoy muy contento, feliz. (Ha sido un proceso) muy bonito, la verdad (Legarreta) es una persona que quiero muchísimo, admiro muchísimo y estamos muy contentos", declaró ante las cámaras del periodista Eden Dorantes.
El entrenador destacó que lo que más valora de Legarreta es su calidad humana, describiéndola como "un gran ser humano".
La pareja enfrenta comentarios públicos debido a los 21 años de diferencia que existe entre ambos. Legarreta tiene 54 años, mientras que Origel cuenta con 33.
Cuando fue cuestionado sobre este aspecto, el coach restó importancia al tema y afirmó que la edad no representa un factor relevante en su relación.
Origel también se refirió a su vínculo con Erik Rubín, quien fue pareja de Legarreta durante más de dos décadas.
El entrenador aseguró mantener una buena relación tanto con el exvocalista de Timbiriche como con las hijas de la conductora, Mía y Nina.
El profesional del acondicionamiento físico tiene antecedentes laborales con Rubín, ya que trabajó en los gimnasios que el cantante posee en la capital mexicana y en los cuales Legarreta figura como socia comercial.
Legarreta, por su parte, ha recalcado que no hace caso a los comentarios negativos que giran en torno a su relación sentimental.