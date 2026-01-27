  1. Inicio
Chase Infiniti: el nuevo rostro femenino que se abre paso en Hollywood

Si "Una batalla tras otra" fue solo la primera muestra de su talento, lo que viene en 2026 promete consolidar a Chase Infiniti como una figura con fuerte presencia en Hollywood

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 15:03
1 de 16

En un año marcado por nuevos talentos y actuaciones sorprendentes, Chase Infiniti se ha posicionado como una de las figuras más prometedoras de la industria del entretenimiento.

 Fotos: Instagram.
2 de 16

Con apenas unos años de trayectoria en cine y televisión, su nombre ya resuena con fuerza en las premiaciones, la moda y los grandes proyectos que vienen.

 Foto: Instagram.
3 de 16

Chase Infiniti Payne, mejor conocida simplemente como Chase Infiniti, nació el 5 de mayo de 2000 en Indianápolis, Indiana.

 Foto: Instagram.
4 de 16

Criada en una familia con afinidad por el cine, su nombre artístico tiene una curiosa inspiración: Chase proviene de un personaje de Batman Forever y Infiniti hace referencia a la frase “hasta el infinito y más allá” de Toy Story.

 Foto: Instagram.
5 de 16

Desde muy joven se interesó por la actuación y el performance, participando en producciones teatrales escolares y desarrollando una conexión temprana con el escenario y la actuación.

 Foto: Instagram.
6 de 16

Tras estudiar teatro musical en Columbia College Chicago, terminó de pulir su formación artística y comenzó a aspirar a proyectos más grandes.

 Foto: Instagram.
7 de 16

Aunque su carrera en pantalla comenzó con un papel en la serie Presumed Innocent (2024) de Apple TV+, fue su participación en Una batalla tras otra (2025) la que la catapultó al centro del panorama cinematográfico.

 Foto: Instagram.
8 de 16

En este film, dirigido por Paul Thomas Anderson y protagonizado por Leonardo DiCaprio, Infiniti interpreta a Willa, la hija del personaje de DiCaprio, entregando una actuación que no pasó desapercibida por la crítica ni por el público.

 Foto: Instagram.
9 de 16

Su papel ha sido considerado una de las revelaciones del año, al punto de recibir múltiples nominaciones en importantes premios, incluido el Globo de Oro como Mejor Actriz en Comedia o Musical, así como menciones en galardones como los Critics’ Choice y Bafta Rising Star.

 Foto: Instagram.
10 de 16

Aunque su perfil pone el foco en su crecimiento artístico, Chase Infiniti también ha llamado la atención fuera de la pantalla. En 2025 fue nombrada embajadora de la casa de moda Louis Vuitton, un reconocimiento que refleja su influencia en la cultura pop y su estilo personal.

 Foto: Instagram.
11 de 16

Sus apariciones en alfombras rojas y eventos de moda han sido tan comentadas como sus logros interpretativos, consolidándola como una figura con atractivo tanto cinematográfico como estético.

 Foto: Instagram.
12 de 16

El 2026 se presenta igual de prometedor para Infiniti. Entre sus próximos trabajos se encuentra The Testaments, la esperada secuela de El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale), basada en la novela de Margaret Atwood que retoma la historia desde una nueva perspectiva generacional. En esta producción, Chase forma parte del amplio elenco que llevará la narrativa distópica a nuevas etapas.

 Foto: Instagram.
13 de 16

Además, se anuncia su participación en The Julia Set, un drama donde interpretará a una brillante matemática enfrentada a desafíos académicos, compartiendo pantalla con actores como Gillian Anderson y Chloe Bailey.

 Foto: Instagram.
14 de 16

Lo que hace especial a Chase Infiniti no es únicamente su salto meteórico de la nada al estrellato, sino la autenticidad y versatilidad que ha mostrado en su trabajo hasta ahora.

 Foto: Instagram.
15 de 16

Desde el teatro hasta las grandes producciones cinematográficas, su trayectoria está marcada por decisiones artísticas claras y una presencia carismática en cada proyecto.

 Foto: Instagram.
16 de 16

Con una carrera que apenas comienza, Infiniti representa la nueva generación de actores que no solo aspiran a brillar en la pantalla, sino a redefinirla con proyectos variados y relevantes.

 Foto: Instagram.
