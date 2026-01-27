Chase Infiniti: el nuevo rostro femenino que se abre paso en Hollywood

El 2026 se presenta igual de prometedor para Infiniti. Entre sus próximos trabajos se encuentra The Testaments, la esperada secuela de El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale), basada en la novela de Margaret Atwood que retoma la historia desde una nueva perspectiva generacional. En esta producción, Chase forma parte del amplio elenco que llevará la narrativa distópica a nuevas etapas.