Rawayana confirma concierto en Honduras: lugar, fecha y otros detalles

El grupo venezolano Rawayana visitará Honduras como parte de su gira internacional "¿Dónde es el after?". A continuación los detalles que trascienden.
La página de Conciertos Honduras difundió ayer la información a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen del grupo junto al nombre de la gira "¿Dónde es el after? Tour".
El anuncio generó expectativa entre los seguidores hondureños de la banda, quienes finalmente podrán verse cara a cara con los músicos el próximo 20 de junio.
El Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa será el escenario donde Rawayana interpretará los temas de su más reciente álbum de estudio y, por supuesto, parte de su exitoso repertorio.
La producción marca una nueva etapa en la trayectoria del conjunto, que durante años ha explorado diversos géneros musicales sin limitarse a una sola categoría.
Hasta ahora, no se han revelado mayores detalles sobre el precio de las entradas y la disponibilidad de laslocalidades.
Rawayana surgió en Caracas en 2007 bajo el nombre de Pommez International. La agrupación está conformada por Beto Montenegro, Antonio Casas, Andrés Story y Alberto "Funky" Montenegro.
En 2010 adoptaron su nombre actual y comenzaron a desarrollar un estilo que fusiona reggae, funk, soul y música electrónica.
El grupo alcanzó reconocimiento internacional con canciones como "Dame un Break", High y "Veneka".
Su propuesta musical se caracteriza por mezclar ritmos caribeños con influencias del pop y el hip hop. Han colaborado con artistas como Natalia Lafourcade, Alvaro Díaz y Micro TDH.
A lo largo de su carrera, Rawayana ha lanzado seis álbumes de estudio. Entre sus producciones destacan "Rawayanaland" (2015), Trippy Caribbean (2017) y "¿Dónde es el after?" (2026).
El grupo ha recorrido escenarios en América Latina, Europa y Estados Unidos, consolidándose como una de las agrupaciones venezolanas con mayor proyección internacional.