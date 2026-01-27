  1. Inicio
Rawayana confirma concierto en Honduras: lugar, fecha y otros detalles

El grupo venezolano visitará Honduras como parte de su gira mundial, presentando su más reciente producción discográfica "¿Dónde es el after?". Conozca fecha, lugar y otros detalles

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 12:49
1 de 12

El grupo venezolano Rawayana visitará Honduras como parte de su gira internacional "¿Dónde es el after?". A continuación los detalles que trascienden.

 Foto: Cortesía | Rawayana
2 de 12

La página de Conciertos Honduras difundió ayer la información a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen del grupo junto al nombre de la gira "¿Dónde es el after? Tour".

Foto: Cortesía | Rawayana
3 de 12

El anuncio generó expectativa entre los seguidores hondureños de la banda, quienes finalmente podrán verse cara a cara con los músicos el próximo 20 de junio.

 Foto: Cortesía | Rawayana
4 de 12

El Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa será el escenario donde Rawayana interpretará los temas de su más reciente álbum de estudio y, por supuesto, parte de su exitoso repertorio.

 Foto: Cortesía | Rawayana
5 de 12

La producción marca una nueva etapa en la trayectoria del conjunto, que durante años ha explorado diversos géneros musicales sin limitarse a una sola categoría.

 Foto: Cortesía | Rawayana
6 de 12

Hasta ahora, no se han revelado mayores detalles sobre el precio de las entradas y la disponibilidad de laslocalidades.

 Foto: Cortesía | Rawayana
7 de 12

Rawayana surgió en Caracas en 2007 bajo el nombre de Pommez International. La agrupación está conformada por Beto Montenegro, Antonio Casas, Andrés Story y Alberto "Funky" Montenegro.

 Foto: Cortesía | Rawayana
8 de 12

En 2010 adoptaron su nombre actual y comenzaron a desarrollar un estilo que fusiona reggae, funk, soul y música electrónica.

 Foto: Cortesía | Rawayana
9 de 12

El grupo alcanzó reconocimiento internacional con canciones como "Dame un Break", High y "Veneka".

 Foto: Archivo | EFE
10 de 12

Su propuesta musical se caracteriza por mezclar ritmos caribeños con influencias del pop y el hip hop. Han colaborado con artistas como Natalia Lafourcade, Alvaro Díaz y Micro TDH.

 Foto: Cortesía | Rawayana
11 de 12

A lo largo de su carrera, Rawayana ha lanzado seis álbumes de estudio. Entre sus producciones destacan "Rawayanaland" (2015), Trippy Caribbean (2017) y "¿Dónde es el after?" (2026).

 Foto: Cortesía | Rawayana
12 de 12

El grupo ha recorrido escenarios en América Latina, Europa y Estados Unidos, consolidándose como una de las agrupaciones venezolanas con mayor proyección internacional.

 Foto: Cortesía | Rawayana
