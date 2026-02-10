Proyecto de riego fallido condena al Valle de Jamastrán a la sequía

Igualmente, el productor Dulio Medina dijo que la productividad en el valle "no anda mal, anda remal, lastimosamente no tenemos un apoyo en base de una política de producción. La ausencia de la SAG en el campo es total, mientrajs el valle más fértil de oriente pierde su capacidad productiva frente a la indiferencia".La situación de los agricultores es dramática ante la falta de agua, tampoco cuentan con financiamiento vigilado y con asistencia técnica y, sobre todo, con técnicos actualizados al cambios climáticos, debido a que los productores tienen que enfrentar nuevas plagas, cuestionó Medina.Criticó la falta de <a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/agricultores-abandonan-campo-falta-politicas-protejan-intereses-honduras-DA16700232">"políticas de Estado para que asesoren al agricultor con asistencia técnica, </a>aún cuando urge dinamizar la producción y que el productor sea tal vez no competitivo a gran escala, pero que si sea autosostenible"."Debido a eso el valle ya no está produciendo maíz ni frijoles, sino que está produciendo silo para comida de ganado. En la parte alta aún se siembran granos básicos, pero en la parte baja del valle la gente se ha pasado a trabajar con el ganado, no por más rentable, sino porque no tiene otra salida", detalló Medina.Caminar hoy por Jamastrán es recorrer un cementerio de proyectos fracasados. Lejos del verdor que prometían los discursos oficiales, las parcelas lucen abandonadas y cubiertas de maleza seca. El color gris predomina en los campos donde antes se gestaba la seguridad alimentaria del país.