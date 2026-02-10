Proyecto de riego fallido condena al Valle de Jamastrán a la sequía

Tegucigalpa, Honduras.- Víctima de las promesas rotas, el Valle de Jamastrán, en El Paraíso, históricamente reconocido como la joya agrícola de oriente y el "granero de Honduras", actualmente ofrece una postal de desolación que desgarra el corazón de quienes trabajan la tierra.

Lo verde que debería ser aquella extensión de 240 kilómetros cuadrados por los cultivos de maíz, frijol y tabaco con el riego ofrecido, hoy solo es un paisaje grisáceo y polvoriento, donde hasta las pocas aves que revolotean entre los árboles se resisten a cantar, constató la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus en una visita.

Durante los últimos 12 años, los agricultores y productores de esta región han sido víctimas de una trama de promesas incumplidas centrada en un fallido proyecto de riego valorado en 26.5 millones de dólares, financiados por el Exim Bank de la India, con el cual se prometió transformar más de 1,500 hectáreas en un polo de desarrollo, pero los resultados únicamente son deudas y chatarra.

Si se ven algunas parcelas verdes por algún cultivo no es porque los gobiernos hayan realizado su trabajo, sino por el propio esfuerzo de los agricultores que han buscado abastecerse de agua, cavando la profundidad de la tierra.

Para el agricultor Víctor Avilez es una desgracia que los gobiernos realicen pésimos diseños de proyectos, obtengan dinero y luego den por fracasadas las obras, por un lado, dejando al Estado endeudado y por otro, burlándose de los productores.

Lamentó que las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) lo hagan todo mal. Entregan el bono tecnológico —un quintal de fertilizante y una bolsa de semilla— de “manera politizada y además lo reparten cuando el tiempo de siembra de primera y de postrera ya han pasado”.

Es tal la incompetencia que entregan semillas de mala calidad, según dijo, porque "ahorita dieron una semilla de frijol que las va a encontrar botadas en los patios de las casas debido a que no es resistente a la plaga y no tiene un alto potencial de rendimiento”.

Explicó que desde hace diez años les ofrecieron un proyecto de riego tanto por gravedad como con perforación de pozos, sin embargo, de "eso nada se cumplió, ahora con el nuevo gobierno no se con que van a salir, engañando nuevamente a la gente".

Recordó que de los materiales que llevó a Jamastrán la empresa indú Apolo Internacional, contratada para ejecutar la obra de riego, a los productores solo les entregaron unos rollos de cintas de goteo que se estaban deteriorando en un predio privado, lo demás fue llevado a una bodega que construyó la SAG en el centro experimental Las Acacias.

Sobre esta fallida obra, EL HERALDO intentó conocer la versión de Laura Suazo, entonces titular de la SAG, respondiendo nada más que los materiales rescatados se encontraban en una bodega del centro experimental Las Acacias y que no podía hablar más sobre el tema porque iba a una reunión.

A través de la oficina de Relaciones Públicas se intentó contactar a las nuevas autoridades de la SAG para conocer la atención que el gobierno les va a dar a los productores de Jamastrán, pero al cierre de esta edición no respondieron.