Cossette a la OEA, Ana a España y Marlon, si el CN le cumple al pueblo, al mamo

OEA. Ya está, Cossette va a la embajada ante la OEA, Ana Paola a España y, si el CN le cumple al pueblo, Marlon Ochoa al mamo.

CIMA. Las gracias de Libre: la pobre Honduras pasó en 2025 de la posición 154 a la 157 en el ranking de países más corruptos del planeta, confirma el informe de Transparencia Internacional. Cada vez más cerca de la cima en corrupción.

PODER. Ya se imaginan si Libre siguiera en el poder y sale ese informe. Al pobre Carlos Hernández lo habrían crucificado en las redes oficiales.

SIT. Más corrupción, cubanos y venezolanos en planillas de la SIT y el presunto fiscal general, ni pío. Y tiene el valor de estar pidiendo más pisto para el MP. Dinero en saco roto.

ASALTO. Ajá, y acaba de nombrar al que dirigió el asalto a la casa de Romeo, como jefe de la DLCN, y está utilizando a la asociación de fiscales para que no se lo truenen.

ISIS. Otra vez no volvió a aparecer la tal Isis en la Corte. Cómo se burlan estos refundidores de la diosa Temis. Con razón JCC aseguró que está bien agarrada de una gran tranca de Libre.

EER. Denuncian, por enésima vez, el familión de Enrique Reina en el servicio exterior y en organismos internacionales, comenzando con su mujer, cuñadas, primas y novias de parientes de su mandadero en Cancillería. Vividores de la izquierda troglodita. Farsantes.

TUFO. Por enésima vez, a discusión reformas electorales, si esas están listas desde la época de don Juan en el Fonac, en los tiempos del tufo, luego, el PNUD consensuó otras con los partidos y después, en 2017, el chileno Garafulic hizo otras.

SOBRA. Capaz y pavimentan todo el Distrito Central, con el papel de tantos proyectos de reformas electorales, y todavía les sobra. No hallan en qué perder el tiempo.

BRASIL. ¿Por qué mejor no invierten ese tiempo en discutir el juicio político para Johel Zelaya y Marlon Ochoa, y acusar por traición a la patria a Xiomara, Redondo y Roosevelt? En Brasil, por mucho menos de lo que hicieron estos, tienen en el mamo a Bolsonaro.

CHUPA. Por eso, la “people” anda de mirame y no me toqués, porque los políticos le siguen viendo la cara de Juan vendémela. Parecieran no darse cuenta de que aquí ya nadie se chupa el dedo.

LUJO. Dago Aspra y el nuevo titular de Seguridad deberían pasarle la factura a ese montón de vagos de Libre que en el gobierno de Xiomara despilfarraron millones en guaruras y carros de lujo, mientras el pobre Juan Pueblo, a la mano de Dios.