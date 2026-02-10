Primera línea del teleférico conectaría la colonia Arturo Quezada con la Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya reafirmó su compromiso de avanzar en los primeros estudios técnicos para la implementación del proyecto de teleférico en Tegucigalpa y Comayagüela, un sistema de transporte que busca mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión vehicular en zonas estratégicas de la capital.

El edil confirmó que actualmente se trabaja en la actualización del estudio origen-destino, un paso importante para validar las rutas iniciales del sistema aéreo de transporte masivo.

“Con el teleférico estamos actualizando el estudio origen-destino junto al Banco Centroamericano de Integración Económica, para validar rutas y tomar decisiones responsables. Es un proceso técnico que lleva tiempo, pero es necesario para garantizar un sistema eficiente y sostenible”, expresó el edil.

Explicó que este tipo de transporte permitiría aliviar el tráfico, incentivar el uso del transporte público y disminuir la cantidad de vehículos particulares que circulan diariamente por la ciudad.

De acuerdo con lo proyectado por la comuna capitalina, la primera línea del teleférico conectaría puntos clave de Comayagüela y Tegucigalpa, iniciando en el sector de la colonia Arturo Quezada.

“La primera línea está contemplada desde la Arturo Quezada, pasando por la 21 de Febrero, la primera avenida de Comayagüela y finalizando en la Feria del Agricultor y el Artesano”, detalló el alcalde.