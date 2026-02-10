Primera línea del teleférico conectaría la colonia Arturo Quezada con la Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya reafirmó su compromiso de avanzar en los primeros estudios técnicos para la implementación del proyecto de teleférico en Tegucigalpa y Comayagüela, un sistema de transporte que busca mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión vehicular en zonas estratégicas de la capital.
El edil confirmó que actualmente se trabaja en la actualización del estudio origen-destino, un paso importante para validar las rutas iniciales del sistema aéreo de transporte masivo.
“Con el teleférico estamos actualizando el estudio origen-destino junto al Banco Centroamericano de Integración Económica, para validar rutas y tomar decisiones responsables. Es un proceso técnico que lleva tiempo, pero es necesario para garantizar un sistema eficiente y sostenible”, expresó el edil.
Explicó que este tipo de transporte permitiría aliviar el tráfico, incentivar el uso del transporte público y disminuir la cantidad de vehículos particulares que circulan diariamente por la ciudad.
De acuerdo con lo proyectado por la comuna capitalina, la primera línea del teleférico conectaría puntos clave de Comayagüela y Tegucigalpa, iniciando en el sector de la colonia Arturo Quezada.
“La primera línea está contemplada desde la Arturo Quezada, pasando por la 21 de Febrero, la primera avenida de Comayagüela y finalizando en la Feria del Agricultor y el Artesano”, detalló el alcalde.
El proyecto contempla que la estación de la Feria del Agricultor funcione como un nodo de conexión con otros sistemas de transporte, permitiendo traslados más rápidos hacia zonas universitarias y residenciales.
Para el arquitecto y urbanista Allan Rivera, el teleférico representa una alternativa viable para Tegucigalpa debido a sus condiciones topográficas, siempre y cuando los estudios estructurales y de localización sean rigurosos.
“Si los estudios estructurales y de ubicación arrojan resultados correctos, el teleférico es una buena solución. Tegucigalpa tiene topografía accidentada y crecimiento desordenado, por lo que pensar en transporte aéreo es apostar por un desarrollo urbano a largo plazo”, señaló Rivera.
El especialista destacó que este tipo de infraestructura no requiere invadir carriles vehiculares, ya que las cabinas se sostienen sobre columnas, lo que reduce el impacto vial durante su construcción.
No obstante, Rivera advirtió que uno de los factores más sensibles del proyecto será la seguridad, especialmente por tratarse de un sistema cerrado donde los usuarios permanecen dentro de cabinas compartidas.
“Un sistema de este tipo no puede operar sin seguridad garantizada. El usuario debe sentirse protegido antes de subir y durante el recorrido, porque sin ese componente social, el proyecto podría enfrentar rechazo y perder efectividad”, subrayó el urbanista.
Otro aspecto importante, según el arquitecto, es el costo del pasaje, ya que la accesibilidad económica será determinante para que la población adopte el teleférico como una opción real de transporte diario.
Rivera también consideró que a futuro podrían evaluarse rutas hacia zonas altas como El Picacho, Cerro Grande o sectores cercanos al bulevar Suyapa, aprovechando la topografía de la ciudad.
La AMDC reiteró que el proyecto aún se encuentra en etapa de estudios y planificación, por lo que no se han definido fechas de inicio de construcción, pero aseguró que el teleférico forma parte de una visión integral de movilidad para la capital.
Las autoridades municipales coincidieron en que Tegucigalpa ya requiere un sistema de transporte público moderno, eficiente y seguro, similar a los implementados en otros países de la región, como Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá.